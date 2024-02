Streghe, Alyssa Milano parla di Shannen Doherty e del licenziamento

L'attrice statunitense, che ha interpretato il personaggio di Phoebe nella serie televisiva di successo trasmessa per otto stagioni (dal 1998 al 2006) ha preso parte a un panel ospitato dal magazine americano Collider. L'ha fatto per rispondere alle affermazioni secondo cui sarebbe stata lei la responsabile dell'uscita della collega dalla serie fantasy nel 2001



Alyssa Milano ha voluto rispondere alle affermazioni secondo cui sarebbe stata lei la responsabile dell'uscita della collega Shannen Doherty dalla serie televisiva fantasy Streghe.

L'attrice statunitense, che ha interpretato il personaggio di Phoebe nello show di successo trasmesso per otto stagioni (dal 1998 al 2006), ha preso parte a un panel ospitato dal magazine americano Collider per rispondere a quelle “insinuazioni”, benché di fatto non abbia davvero risposto.

Alyssa Milano ha dichiarato di essere “triste" per i fan della serie televisiva, aggiungendo che secondo lei “la tossicità” ha “macchiato” indelebilmente lo show, rovinandolo.

Pur non negando le affermazioni, Milano ha espresso tristezza: “Sono triste ma non per me o per la mia vita o per come influisce o non influisce sulla mia vita. Sono più triste per i fan. Sono più triste che uno show che ha significato così tanto per così tante persone sia stato macchiato da una tossicità che ancora oggi, quasi un quarto di secolo dopo, continua ad andare avanti”, queste le parole di Alyssa Milano espresse durante il panel di Collider.

Alyssa Milano esprime tanta tristezza L'attrice ha poi aggiunto quanto segue: “E sono triste che le persone non riescano a superarlo. E sono triste che non possiamo tutti semplicemente celebrare il successo di uno show che ha significato così tanto per tutti noi". La serie TV Streghe è stata trasmessa per otto stagioni, dal 1998 al 2006. È stata creata da Constance M. Burge e prodotta da Aaron Spelling e dalla sua casa di produzione, Spelling Television. La serie è stata poi riavviata nel 2018 su CW, con protagoniste Madeleine Mantock, Melonie Diaz e Sarah Jeffery. Aaron Spelling, il produttore sopraccitato, è stato anche il produttore esecutivo di Beverly Hills 90210, serie televisiva a dir poco cult durante la quale Spelling aveva già lavorato con Shannen Doherty (che interpretava il personaggio di Brenda Walsh). E la figlia di Aaron Spelling, Tori Spelling, interpretava il personaggio di Donna Martin...

Comunque, per quanto riguarda Aaron Spelling, è difficile trovare qualcosa dietro cui non si celi il suo zampino: questo mitico produttore televisivo e cinematografico (scomparso nel 2006) detiene infatti il record del mondo come produttore televisivo più prolifico. approfondimento Streghe, la reunion (quasi completa) del cast della serie TV

È stata Doherty a dire che Milano ha chiesto ai produttori di licenziarla Shannen Doherty era un membro originale del cast di Streghe, insieme ad Alyssa Milano e Holly Marie Combs. Il personaggio di Doherty, Prue, è stato ucciso dopo tre stagioni, sostituito da quello di Paige (interpretato da Rose McGowan).

Le voci sul ruolo di Milano nel licenziamento di Doherty hanno cominciato a circolare lo scorso dicembre, quando Shannen Doherty ha detto durante una puntata del suo podcast Let's Be Clear che le era stato chiesto di lasciare lo show a causa di un ultimatum dato da Alyssa Milano ai produttori. Secondo ciò che sostiene Doherty, ci sarebbe stata una faida tra le due attrici, cosa che avrebbe portato Alyssa Milano a dire ai produttori di Streghe che dovevano licenziare una di loro. Ma, se fosse stata lei, avrebbe minacciato di citarli in giudizio per un ambiente di lavoro ostile, come riporta in queste ore il magazine statunitense Variety. approfondimento Finale del reboot di Streghe fa arrabbiare gli sceneggiatori originali

La terza protagonista di Streghe, Combs, conferma le accuse di Doherty

L’attrice Holly Marie Combs, collega di Doherty e Milano sul set di Streghe, era ospite di Shannen Doherty nel podcast e ha confermato che Milano avrebbe costretto i produttori a licenziare Doherty dopo tre stagioni.

Combs ha rivelato che il produttore di Streghe Jonathan Levin le avrebbe confidato che Milano gli aveva dato l’ultimatum. "Ha detto, sai, 'Siamo praticamente nella situazione in cui o c’è l'una o c’è l’altra”, ha riportato Holly Marie Combs durante la sua ospitata al podcast di Shannen Doherty. “Ci è stato detto da Alyssa che doveva essere Shannen oppure lei, e Alyssa ha minacciato di citarci in giudizio per un ambiente di lavoro ostile'", ha detto Combs, aggiungendo che Milano ha "costruito un caso per sé”, utilizzando un mediatore per documentare ogni volta che si sentiva a disagio sul set.

approfondimento Shannen Doherty, in un evento a Tampa parla della sua malattia

Quali sono le origini della faida generatasi tra le attrici di Streghe

Come ricostruisce in queste ore Variety, le origini della faida generatasi tra le protagoniste di Streghe sono state rintracciate nella promozione e pubblicità dello show prima della messa in onda della prima stagione della serie. Doherty ha detto in un episodio precedente del suo podcast che c'era una "mancanza di supporto femminile" quando sembrava che il marketing dello show ruotasse attorno a lei, nonostante anche Milano e Combs fossero protagoniste.

approfondimento Alyssa Milano arrestata di fronte alla Casa Bianca

Alyssa Milano spera in una riconciliazione in futuro "Ho lavorato duramente nella mia vita, negli ultimi 25 anni, per guarire tutti i miei traumi", ha dichiarato Alyssa Milano. "E questo non riguarda solo, sai, il trauma che ho vissuto durante le riprese, ma tutti i miei traumi, e ho lavorato davvero sodo per guarire pezzi perché capisco che le persone ferite feriscono le persone. E la mia intenzione è essere una persona guarita che aiuta a guarire le persone. Quindi, è così che mi sento". Milano spera in una riconciliazione in futuro, dicendo: “Se desidero che tutti possiamo sederci su un palco? Sì, perché questo è accaduto quasi un quarto di secolo fa. Come è possibile continuare a trattenere questo?".

L’attrice ha aggiunto: "Penso di essere stata molto chiara e di aver assunto la responsabilità e chiesto scusa per qualsiasi parte abbia avuto nella situazione. E sono stata molto sincera a riguardo. E quindi non so come altro potrei risolvere la questione. Non so nemmeno se potrei mettermi là fuori più di quanto non abbia già fatto per cercare di risolverla. Ma sì, è straziante", ha concluso Alyssa Milano. approfondimento Shannen Doherty: buoni risultati da cura sperimentale contro tumore