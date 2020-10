Streghe, il cast della serie tv: cosa fanno oggi gli attori

8/10 Paramount Pictures e Getty

Julian McMahon ha interpretato Cole Turner/Belthazor in svariate stagioni, in maniera alterna. Un volto a dir poco celebre per gli amanti della TV americana. Se al cinema è ricordato per “I Fantastici 4”, sul piccolo schermo si è fatto apprezzare per “Nip/Tuck”, “Hunters”, “Dirk Gently” e “Runaways”. Attualmente impegnato in “FBI: Most Wanted”.