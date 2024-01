Shannen Doherty: buoni risultati da cura sperimentale contro tumore

Shannen Doherty: “Continuiamo”

Nel podcast, Shannen Doherty, 52 anni, è stata vaga sui dettagli riguardanti il trattamento e non ha specificato di quale si trattasse, ma lo ha descritto come uno sviluppo positivo nella sua lunga battaglia contro la malattia. “Dopo quattro trattamenti, non abbiamo visto nessuna differenza e tutti volevano che cambiassi, e io ho pensato, ‘Continueremo così e vedremo’”, ha detto l’attrice. “Dopo il sesto, settimo trattamento abbiamo visto davvero la rottura della barriera ematoencefalica. Lo definisco un miracolo? Sì. Per me - ha aggiunto - questo è un miracolo in questo momento. In un certo senso ho lanciato i dadi e ho detto: “Continuiamo”.