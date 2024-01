Shannen Doherty rivela chi non vorrebbe al suo funerale

Parlando con Chris Cortazzo , suo amico ed esecutore testamentario designato, Shannen Doherty ha detto di conoscere molte persone che non vorrebbe avere al suo funerale . "Non le voglio lì perché i motivi per cui verrebbero non sono decisamente i motivi migliori", ha spiegato. Di fatto, quelle persone parteciperebbero al suo funerale per non fare brutta figura. E per essere politically correct. In realtà, ha spiegato la star di Beverly Hills, vorrebbe che la sua veglia funebre fosse una vera e propria " festa dell'amore ", un momento spensierato in cui i suoi amici possano stare insieme. "Non voglio che la gente pianga, quando ciò che pensa è: 'Grazie a Dio quella s*****a è morta'", ha detto. Per poi spiegare che le sue ceneri dovranno essere mescolate a quelle del papà, e dell'amato cane. Ma una parte potrà essere usata per fare dei gioielli .

La malattia

Partito dal seno, il cancro di Shannen Doherty ha ormai raggiunto le ossa. Ma lei non si arrende. "Non ho finito di vivere", ha detto a PEOPLE. "Non ho finito con l'amore. Non ho finito con la speranza di cambiare le cose in meglio". La sua speranza è quella di essere coinvolta in trial clinici per il test di nuovi farmaci. Nel frattempo, l'attrice lavora al suo podcast, Let's Be Clear With Shannen Doherty, in cui parla di carriera, di amori e - ovviamente - della sua malattia. Nato con l'obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca e di sensibilizzare l'opinione pubblica, il podcast vuole dimostrare che le persone affette da cancro al quarto stadio hanno ancora molto da dare. "La gente crede che, a questo punto della malattia, non si possa camminare, mangiare o lavorare", ha spiegato. "Ma noi siamo persone che vogliono lavorare, abbracciare la vita e andare avanti". Doherty ha ricevuto la prima diagnosi di cancro al seno nel 2015: dopo la mastectomia e la chemioterapia, la malattia sembrava in remissione. Tuttavia, nel 2019 il cancro è tornato. Aggressivo più di prima. Ma Shannen non ha ancora finito con questa vita, e intende combattere fino all'ultimo giorno.