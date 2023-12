Shannen Doherty rivela sui social il tradimento del marito

L'attrice americana rivela di aver scoperto che il marito la tradiva proprio il giorno in cui è stata operata per il tumore al cervello. Il racconto nel podcast "Let's Be Clear with Shannen Doherty" presentato in un collegamento nel programma "Good Morning America" di ABC

L’attrice, regista, attivista e conduttrice televisiva Shannen Doherty, celebre per i suoi ruoli di Brenda Walsh in Beverly Hills 90210 e di Prue Halliwell nella serie televisiva Streghe, torna a parlare di sé, della malattia, del divorzio e del tradimento di suo marito. E lo fa ancora una volta pubblicamente, affidando le sue parole ai canali social ufficiali attraverso il podcast dal titolo "Let's Be Clear with Shannen Doherty". Senza filtri la star racconta i dettagli sul tradimento del suo ex marito Kurt Iswarienko. Affrontare il divorzio e un tumore al quarto stadio non è stato semplice. Scoprire che il suo matrimonio era finito proprio il giorno dell'operazione è "stato devastante", spiega.

"Non voglio morire" In un recente articolo pubblicato su Peole e risalente a mercoledì 29 novembre 2023, l'attrice aveva raccontato alla rivista che il buon umore non l’abbandona, nonostante abbia appreso della diffusione del cancro. Determinata a continuare il suo lavoro di attrice, vuole sensibilizzare sulla ricerca del cancro. "Non voglio morire. "Non ho finito di amare. Non ho finito di creare. Non ho finito, spero, di cambiare le cose in meglio. Semplicemente non ho finito", queste le sue testuali parole. approfondimento Shannen Doherty: "Il cancro è arrivato alle ossa ma continuo a vivere"