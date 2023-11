Shannen Doherty: "Il cancro è arrivato alle ossa ma continuo a vivere"

L’attrice, regista, attivista e conduttrice televisiva statunitense ha fatto sapere che il cancro si è diffuso alle sue ossa. Tuttavia non perde la speranza, dopo l'annuncio che il tumore al seno di stadio 4 si è diffuso. "Non voglio morire”, afferma l’attrice in un'intervista al magazine People. La star è famosa per aver interpretato i ruoli di Brenda Walsh in Beverly Hills 90210 e di Prue Halliwell nella serie televisiva Streghe

L’attrice, regista, attivista e conduttrice televisiva statunitense Shannen Doherty ha fatto sapere che il cancro si è diffuso alle sue ossa. Tuttavia non perde la speranza, dopo l'annuncio che il tumore al seno di stadio 4 si è diffuso. "Non voglio morire”, afferma l’attrice in una recente intervista rilasciata al magazine americano People.

La star è famosa per aver interpretato i ruoli di Brenda Walsh in Beverly Hills 90210 e di Prue Halliwell nella serie televisiva Streghe.

In un articolo pubblicato mercoledì 29 novembre 2023 da People, l'attrice 52enne ha raccontato alla rivista che il suo buon umore non l’abbandona, nonostante abbia appreso della diffusione del cancro. Ha dichiarato di essere determinata a continuare il suo lavoro di attrice, sensibilizzare sulla ricerca del cancro e "riflettere sul quadro generale" della sua vita.

"Non voglio morire", ha specificato Doherty. La star di Beverly Hills, 90210 ha dichiarato che spera di partecipare a trial clinici man mano che vengono sviluppati nuovi trattamenti, ma ciò che la guida adesso è il desiderio di "dimostrare", come lei stessa afferma, che può lavorare nonostante la diagnosi di cancro.

"Non ho finito di vivere", ha detto a People. "Non ho finito di amare. Non ho finito di creare. Non ho finito, spero, di cambiare le cose in meglio. Semplicemente non ho finito”, queste le parole di Shannen Doherty espresse ai microfoni di People.