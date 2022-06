Finale del reboot di Streghe fa arrabbiare gli sceneggiatori originali

Il finale del reboot della serie che in Italia è sempre stata tradotta con il titolo di “Streghe” ha fatto imbestialire gli autori dello script originale. “Hanno sempre fatto finta che la nostra serie non esistesse”, hanno detto gli sceneggiatori con indignazione. Eppure (spoiler) il finale di questa nuova versione si ricollega sì all'originale: per una volta tanto che l'omaggio c'è, sale la rabbia dei creatori. La serie reboot è stata cancellata

La serie reboot di “Charmed”, che in Italia è conosciuta con il titolo tradotto di “Streghe”, ha fatto arrabbiare gli sceneggiatori della serie televisiva originale. Un finale che si collega a quello dello show archetipico ha fatto imbestialire gli autori dello script originale. Autori che già non avevano preso bene gli altri episodi ma che proprio non sono riusciti a digerire l’ultimo.



“Hanno sempre fatto finta che la nostra serie non esistesse”, hanno detto gli autori della sceneggiatura dell'originale.

Dopo quattro stagioni, il reboot di “Chermed” è stato ufficialmente concluso. Di seguito troverete degli spoiler relativi al finale dello show, quindi attenzione: se non avete ancora guardato l'ultimo episodio della quarta stagione del revival di “Streghe”, andate a colmare la lacuna prima di procedere con la lettura dei prossimi paragrafi.



Il finale

La spiegazione del finale (spoiler!)

Come sarebbe potuta andare avanti la serie?

La porta aperta doveva essere anche metaforicamente una porta aperta con la serie originale, quella con Holly Marie Combs, Alyssa Milano e Shannen Doherty (che a partire dalla quarta stagione ha passato il testimone all’attrice Rose McGowan).

Se il network The CW non avesse deciso di apporre il cartello “The End” sul reboot (come è stato annunciato lo scorso maggio), gli sceneggiatori avrebbero fatto incontrare le narrazioni della serie di allora e della serie di oggi (ma non più di domani), con il beneplacito di Shannen Doherty già ottenuto.



Le reazioni al finale

Poche settimane fa abbiamo parlato della desolazione di George R.R. Martin, lo scrittore dei libri “Cronache del ghiaccio e del fuoco” (in lingua originale "A Song of Ice and Fire") da cui è tratta la famosa serie televisiva “Il trono di spade”. L'autore si è stupito delle reazioni molto forti del pubblico per il finale della serie. “Non capisco come le persone possano odiare così tanto qualcosa che avevano amato. Se non ti piace una serie, non guardarla! Come è diventato tutto così tossico?”, ha notato con amarezza il romanziere in un’intervista con The Independent.

Non è da meno il dibattito online che è nato dopo la messa in onda del finale del reboot di “Charmed”. Ma c'è un però, un gustosissimo però che vi illustriamo di seguito.



Lo scontro stavolta è tra sceneggiatori

Ma Kheel non se ne è stato zitto e buono, tanto per citare i Måneskin un po' ovunque: "Il mio problema con il reboot di Streghe è che dal primo giorno ha fatto finta che l’originale non esistesse, eppure ne ha preso in prestito un sacco di idee. Abbiamo lavorato molto duramente sulla serie originale per molti anni, ignorarla è offensivo e irrispettoso per noi e per i nostri fan".



Il reboot in Italia non ha riscosso il successo sperato

Le prime due stagioni sono state trasmesse da Rai2. Poi la serie è migrata su Rai4, dove è andate in onda la terza stagione. Per adesso la quarta stagione è ancora inedita qui da noi.