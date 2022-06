Sleepy Hollow, al via il reboot Paramount del cult di Tim Burton

Come riporta in esclusiva Deadline, dopo aver firmato un accordo generale con Paramount la sceneggiatrice Lindsey Beer assieme allo studio starebbero affrontando una nuova grande sfida: il reboot del capolavoro di Tim Burton. Secondo le fonti del magazine statunitense, Beer scriverà, dirigerà e produrrà insieme a Todd Garner e Spencer Walken di Broken Road Productions

La leggenda di Sleepy Hollow è stato scritto a Birmingham in Inghilterra all’inizio dell’Ottocento, pubblicato per la prima volta nel 1820. A partire dal 1908, questo racconto ha visto numerosi adattamenti cinematografici.

Questo classico dell’orrore racconta la storia del cavaliere senza testa che terrorizza una piccola città e il suo ultimo residente, Ichabod Crane. Sleepy Hollow è stato già affrontato da varie rivisitazioni, tra cui la serie televisiva di FOX del 2010. Invece Le avventure di Ichabod e Mr. Toad (titolo originale: The Adventures of Ichabod and Mr. Toad) è un film d’animazione di Disney del 1949 diretto da Jack Kinney, Clyde Geronimi e James Algar composto da due segmenti, basati rispettivamente sulle storie Il vento tra i salici e La leggenda di Sleepy Hollow. Infatti la trama del film di Tim Burton non è originale ma si basa sul racconto dello scrittore statunitense Washington Irving raccolto nell'antologia Il libro degli schizzi (The Sketch Book of Geoffrey Crayon, Gent.).

Il film cult di Tim Burton, Sleepy Hollow, sta per essere resuscitato per un nuovo pubblico, Millennials e Gen Z compresi: la sceneggiatrice Lindsey Beer assieme a Paramount (che detiene i diritti dell’originale) starebbero affrontando come nuova grande sfida il reboot del capolavoro horror. A riportare la notizia in esclusiva è Deadline: la giornalista Justin Kroll scrive sul magazine statunitense ciò che ha appreso da alcune fonti, ossia che Beer scriverà, dirigerà e produrrà insieme a Todd Garner e Spencer Walken di Broken Road Productions. Questo è quindi uno dei tanti step creativi del lungo percorso che Lindsey Beer sta intraprendendo mano per mano con la Paramount, dopo che ha firmato un accordo generale con la casa di produzione.

Tra i tanti adattamenti cinematografici de La leggenda di Sleepy Hollow, il più popolare è quello prodotto dalla Paramount nel 1999, per la regia di Tim Burton e con protagonista Johnny Depp. Il film ha incassato più di 200 milioni di dollari al botteghino mondiale e torna in auge ogni anno, per la notte di Halloween soprattutto.

Prima di passare alla regia, Beer è stata una delle sceneggiatrici più ricercate di Hollywood. Recentemente ha lavorato al nuovo film di Star Trek per la Paramount e Bad Robot; ha presentato una bozza per un remake di Bambi per la Disney e di Hello Kitty per New Line e Beau Flynn, di cui è anche produttrice esecutiva.

“I dettagli esatti della trama dell'adattamento di Beer in questo momento sono sconosciuti”, scrive Justin Kroll su Deadline. Ciò che è certo è che Lindsey Beer sarà il fulcro attorno cui ruoterà l’intero progetto, dato che parliamo di una vera e propria “one woman band”, sceneggiatrice, regista e produttrice qual è. Beer ha recentemente fatto il suo debutto alla regia con il prossimo prequel di Pet Sematary, sempre per la Paramount, prodotto da Lorenzo Di Bonaventura. Il film è in post-produzione e uscirà quest'anno.

Lindsey Beer, il suo lavoro in TV



approfondimento

Beetlejuice 2, Brad Pitt produrrà il sequel del film di Tim Burton

In televisione Lindsey Beer non è da meno: sta lavorando come sceneggiatrice e showrunner in diversi progetti, tra cui showrunner e creatrice per The Magic Order di Netflix, basato sui fumetti di Mark Millar.



Il produttore Todd Garner



Per quanto riguarda uno degli altri produttori del reboot di Sleepy Holow, ossia Todd Garner, parliamo del fondatore e capo di Broken Road Productions. I suoi crediti in Broken Road includono Mortal Kombat, Vacation Friends, Haunt, The Possession of Hanna Grace, Tag, Isn't It Romantic, Paul Blart: Mall Cop e il suo sequel, Knight and Day, tra gli altri.



Garner ha prodotto Senior Year, che è stato il numero 1 nelle classifiche cinematografiche di Netflix per due settimane di seguito, interpretato da Rebel Wilson e prodotto dalla divisione Players della Paramount.