Mercoledì, il primo teaser con Jenna Ortega nella serie di Tim Burton

Eccola qui la nuova Mercoledì Addams. Il 6 giugno, Netflix ha rilasciato il primo teaser che mostra volto e make up della protagonista di Mercoledì, l'attesissima serie diretta da Tim Burton in arrivo nel 2022 su Netflix e visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick. La data di uscita non è stata ufficializzata ma si specifica che sarà entro l'anno.