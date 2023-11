Bradley Cooper: "Girerei subito il film Una Notte da Leoni 4"

“Probabilmente farei Una notte da leoni 4 in un istante”. In un episodio del podcast The New Yorker Radio Hour, Bradley Cooper non ha mostrato nemmeno un attimo di esitazione quando il conduttore David Remnick gli ha domandato se, dopo le prove da regista nei film drammatici A Star is Born e Maestro, avesse messo da parte il divertimento e i ruoli comici o fosse disponibile per l'eventuale commedia Una notte da leoni 5. “Be’, farei Una notte da leoni 5. Sarebbe Una notte da leoni 4 prima, ma sì” ha scherzato l'attore. “Lo faresti in un lampo? Non solo per pagare le bollette” ha incalzato Remnick. “Probabilmente lo farei solo perché amo Todd [Phillips], Zach [Galifianakis] e Ed [Helms]” ha risposto Cooper che, però, ha allontanato ogni speranza di riapparire sullo schermo nel ruolo di Phil per la mancanza di volontà del regista di girare un altro sequel: “Non penso che Todd lo farà mai”.