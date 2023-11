Melissa Barrera dopo licenziamento da Scream: “Non starò in silenzio"

L’attrice ribadisce in una Storia su Instagram la sua posizione dopo il licenziamento dal settimo capitolo della saga cinematografica horror di “Scream”. “Condanno l’antisemitismo e l’islamofobia. Condanno l’odio e i pregiudizi di qualsiasi tipo contro qualsiasi gruppo di persone. Come latina, messicana orgogliosa, sento la responsabilità di avere una piattaforma che mi permette il privilegio di essere ascoltata e quindi ho cercato di usarla per sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni che mi stanno a cuore"

L’attrice messicana Melissa Barrera ha voluto ribadire in una Storia condivisa nelle scorse ore su Instagram la propria posizione dopo il licenziamento dal settimo capitolo della saga cinematografica horror di Scream.

In queste ore a Hollywood stanno avvenendo parecchi licenziamenti e rotture tra case di produzione cinematografiche e televisive e attori. A causa degli schieramenti, sempre più aperti, che gli attori stanno dimostrando di prendere in merito alla guerra tra Israele e Hamas, parecchie star del grande e piccolo schermo - anche del calibro di super star come Susan Sarandon - vengono congedate dalle case di produzioni, ritrovandosi licenziate per aver espresso le proprie opinioni sulla questione bellica tra Israele e Hamas.

Il 22 novembre la UTA (United Talent Agency) ha tagliato i ponti proprio con Susan Sarandon poiché la diva ha preso parte a un comizio pro-Palestina e avrebbe fatto del sarcasmo sulle paure degli ebrei, secondo quanto sostiene la UTA.

E sempre nelle scorse ore è arrivata la notizia che Spyglass ha licenziato l’attrice Melissa Barrera dal settimo capitolo di Scream (film che non contemplerà neppure Jenna Ortega, per motivi diversi da quelli che stanno alla base dell’allontanamento di Barrera. Ortega ha dovuto abbandonare il cast a causa degli impegni già presi con Netflix, che presto la porteranno a registrare la seconda stagione di Mercoledì) a causa di alcuni commenti dell’attrice messicana, che si è espressa pro-palestinesi, dichiarando cose che sono state definite "antisemite" e "d’incitamento all’odio".

Per sottolineare il fatto che lei, Melissa Barrera, condanna assolutamente l'antisemitismo così come l’islamofobia, l’attrice ha pubblicato nelle scorse ore una Storia sul suo profilo di Instagram in cui spiega le proprie posizioni.



Le parole di Melissa Barrera : “Il silenzio non è un’opzione per me”

“Condanno l’antisemitismo e l’islamofobia. Condanno l’odio e i pregiudizi di qualsiasi tipo contro qualsiasi gruppo di persone”, con queste parole inizia un lungo messaggio che l’attrice Melissa Barrera ha condiviso attraverso una Storia di Instagram.

“Come latina, messicana orgogliosa, sento la responsabilità di avere una piattaforma che mi permette il privilegio di essere ascoltata e quindi ho cercato di usarla per sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni che mi stanno a cuore e per prestare la mia voce a chi ne ha bisogno”, aggiunge.

“Ogni persona su questa terra – indipendentemente dalla religione, dalla razza, dall’etnia, dal genere, dall’orientamento sessuale o dallo status socio-economico – merita pari diritti umani, dignità e, naturalmente, libertà. Credo che un gruppo di persone non sia leadership e che nessun organo di governo debba essere al di sopra delle critiche. Prego giorno e notte perché non ci siano più morti, perché non ci sia più violenza e perché ci sia una coesistenza pacifica. Continuerò a parlare per coloro che ne hanno più bisogno e continuerò a sostenere la pace e la sicurezza, i diritti umani e la libertà. Il silenzio non è un’opzione per me”, conclude Barrera.

I motivi del licenziamento di Barrera

Melissa Barrera è stata licenziata da Spyglass Media Group, che produce Scream 7, a causa di post su Instagram pubblicati dall’attrice e definiti “antisemiti" e colpevoli di "incitamento all'odio". "Spyglass ha una policy a tolleranza zero per tutto ciò che concerne antisemitismo e incitamento all'odio", ha dichiarato un rappresentante dell'azienda Spyglass ai microfoni del magazine americano Variety. “Non accettiamo falsi riferimenti a genocidi, pulizie etniche, olocausto e qualsiasi altro argomento che sfoci nell'odio verso un popolo o una razza".

Melissa Barrera e Jenna Ortega non sono più a bordo del progetto, per motivi diversi. Le due attrici interpretavano rispettivamente i personaggi di Sam e Tara Carpenter nel quinto e sesto film del franchise.



Melissa Barrera e Jenna Ortega non sono più a bordo del progetto, per motivi diversi. Le due attrici interpretavano rispettivamente i personaggi di Sam e Tara Carpenter nel quinto e sesto film del franchise.



Pare che Spyglass abbia avviato una trattativa con Neve Campbell e Patrick Dempsey, interpreti dell'ex protagonista Sidney Prescott e del detective Mark Kincaid, già visto in Scream 3. "I due dovrebbero tornare a ricoprire il ruolo di protagonisti nel settimo film, insieme a un cast parzialmente rinnovato. Non è chiaro come saranno gestiti i personaggi interpretati da Barrera e Ortega", scrive in queste ore Alessandro Di Gioia su IGN.