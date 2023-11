Jon Voight: Angelina Jolie “non ha capito niente su Israele e Hamas"

Il video di Jon Voight contro la figlia Angelina Jolie

“Sono molto deluso dal fatto che mia figlia, come tanti altri, non abbia alcuna comprensione dell'onore di Dio, delle verità di Dio", ha detto Voight parlando a favore di telecamera con sullo sfondo la bandiera degli Stati Uniti. Si è detto "deluso", in particolare, dal fatto che sua figlia non capisca a suo avviso l'obiettivo di Hamas di "annientare la terra degli ebrei". "L'esercito israeliano deve proteggere la sua terra, il suo popolo. Questa è guerra. Non sarà quello che pensa la sinistra, la situazione non può essere civile adesso", ha aggiunto. Una posizione durissima e una visione molto netta sulle ragioni di Israele che l’attore ha argomentato per oltre tre minuti di video. Alla fine ha chiesto alla figlia attrice, ex inviata speciale Onu per i Rifugiati, di rivalutare la sua opinione sul ruolo di Israele nella guerra: "Hamas e l'inganno che è il suo governo stanno distruggendo il loro stesso popolo", ha detto, esaltando invece il "grande eroismo" del popolo ebraico, davanti alle tante tragedie nel corso della Storia, dall'Olocausto al recente "Olocausto di Hamas".