Angelina Jolie interviene sulla guerra tra Israele e Hamas

“L’umanità richiede un cessate il fuoco immediato. Le vite dei palestinesi e degli israeliani, e le vite di tutte le persone, contano allo stesso modo”. In un post su Instagram, Angelina Jolie ha condiviso la propria preoccupazione per il conflitto in Medio Oriente tra Israele e Hamas. La guerra è scoppiata in seguito agli attacchi terroristici scagliati dall’organizzazione palestinese il 7 ottobre, che hanno provocato migliaia di morti e il rapimento di numerosi ostaggi. In risposta, Israele ha sigillato la Striscia di Gaza e ha reagito con attacchi aerei. “Come milioni di persone in tutto il mondo, ho trascorso le ultime settimane in preda al malessere e alla rabbia per l’attacco terroristico in Israele, per la morte di così tanti civili innocenti, e mi sono chiesta quale fosse il modo migliore per aiutare” ha scritto l’attrice premio Oscar. “Anch’io sto pregando per il ritorno immediato e sicuro di tutti gli ostaggi e per le famiglie che portano il dolore inimmaginabile dell’assassinio di una persona cara. Soprattutto per i bambini uccisi e per i tanti bambini rimasti orfani”. Jolie ha proseguito: “Quello che è accaduto in Israele è un atto di terrore. Ma questo non può giustificare le vite innocenti perse nel bombardare una popolazione civile a Gaza che non ha un posto dove andare, non ha accesso a cibo o acqua, non ha possibilità di evacuazione e non ha nemmeno il diritto umano fondamentale di attraversare un confine per cercare rifugio”.