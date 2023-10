“Non posso più essere messa a tacere. La paura non è un’opzione. Le persone e i bambini della Palestina, specialmente di Gaza, non possono permettersi il nostro silenzio. Noi non siamo coraggiosi – loro sì”. In un’appassionata lettera pubblicata su Instagram il 26 ottobre, Bella Hadid ha condiviso per la prima volta pubblicamente i propri pensieri sul conflitto in Medio Oriente tra Israele e Hamas, che ha determinato “una crisi umanitaria urgente a Gaza sulla quale occorre intervenire”. La modella, che è figlia di Mohamed Hadid, un immigrato palestinese e un musulmano praticante nato nel 1948, lo stesso anno in cui 750.000 palestinesi sono stati allontanati dalle loro case, ha sottolineato la sofferenza provata nell’assistere alle atrocità subite dal proprio popolo: “Il mio cuore sta sanguinando di dolore a causa del trauma che vedo accadere così come il trauma generazionale del mio sangue palestinese”. Hadid, che da sempre supporta il movimento per la Palestina Libera, ha subito la diffusione online di dati personali e ha ricevuto “quotidianamente centinaia di minacce di morte”, ma gli attacchi personali non hanno impedito alla modella di piangere sia “le madri che hanno perso i bambini” a Gaza, sia “le famiglie israeliane che hanno affrontato il dolore e le conseguenze” degli attacchi di Hamas del 7 ottobre. Poche settimane fa anche la sorella Gigi Hadid aveva condannato “il terrorizzare persone innocenti”, un’azione che peraltro “non fa del bene al movimento Free Palestine”.