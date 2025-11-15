Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Madonna celebra i 20 anni di Confessions On a Dance Floor. Il post su Instagram

Musica

Per celebrare il ventesimo anniversario dell'acclamato album "Confessions on a Dance Floor", la Regina del Pop esce con "Confessions On A Dance Floor Twenty Years Edition" (edizione digitale deluxe che contiene 20 tracce, tra cui la versione originale dell'album mixata in dissolvenza incrociata), e su Instagram condivide con i fan la gioia di festeggiare l'occasione. Il post

Ha rivoluzionato e continua a rivoluzionare la musica, la moda e la danza, come solo lei sa fare. Da oltre quarant'anni la Regina del pop tiene banco e rinnova se stessa plasmando tutto ciò che tocca. Con la stessa attitudine con cui poco più che maggiorenne arriva a New York dal Michigan con il sogno di diventare una ballerina professionista e da insicura outsider si trasforma nella più controversa e acclamata popstar del mondo. Oggi, a 67 anni, Miss Ciccone celebra il ventesimo anniversario dell'acclamato album Confessions on a Dance Floor. E sui social pubblica un "video messaggio" nostalgicamente pop che potete vedere completo in fondo a questo articolo.

"Happy Anniversary - Confessions On A Dance Floor", il post di Madonna su Instagram

L'artista ripercorre e condivide coi fan l'esperienza "incredibilmenete gioiosa ed emozionante" di lavorare al video dell'arcinota e amatissima Hung Up raccontando di come all'epoca avesse "nove ossa rotte" (tra cui la clavicola, la scapola e sei costole), e ciononostante sia riuscita a girare. Ad aiutarla "tante preghiere e altrettanta riabilitazione", perché "i miracoli esistono", e a farli è lei stessa. Oggi, quel successo planetario rivive e viene celebrato con l'uscita di Confessions on a Dance Floor Twenty Years Edition, un'edizione digitale deluxe che contiene 20 tracce, tra cui la versione originale dell'album mixata in dissolvenza incrociata disponibile per la prima volta in digitale, insieme a 8 lati B aggiuntivi, remix e tracce promozionali. 

Nuova musica in arrivo nel 2026

Sempre sui suoi social ufficiali Madonna ha annunciato un nuovo progetto che rieccheggia al ritorno di quelle note dance che hanno contraddistinto tutta la storia della sua carriera. L’album, previsto per il 2026, sarà il suo primo disco di inediti dopo tanti anni. Ennessimo successo annunciato.

Madonna

Approfondimento

Madonna compie 67 anni, i look più iconici della regina del pop

Madonna ha collaborato col producer Stuart Price, trasformando il suo sound in un mix di disco ed electropop e ritmi da club anni 2000. Con una serie di singoli di successo, Hung Up, Sorry, Get Together e Jump, l'album raggiunse la vetta della Billboard 200 al momento dell'uscita, rimanendo in classifica per 37 settimane e facendo vincere a Madonna un Grammy® Award come miglior album elettronico/dance.

 

Confessions On A Dancefloor Twenty Years Edition: la Tracklist

Hung Up

Get Together

Sorry

Future Lovers

I Love New York

Let It Will Be

Forbidden Love

Jump

How High

Isaac

Push

Like It or Not

Fighting Spirit

Super Pop

History

Hung Up (Chus & Ceballos Remix)

Sorry (PSB Maxi-Mix)

Get Together (Jacques Lu Cont Mix)

Jump (Axwell Remix)

Hung Up (Archigram Remix)

Approfondimento

Buon compleanno Madonna: il servizio di Sky Tg24

Confessions on a Dance Floor Twenty Years Edition celebra il ventesimo anniversario dell'acclamato album di Madonna "Confessions on a Dance Floor"
Confessions on a Dance Floor Twenty Years Edition celebra il ventesimo anniversario dell'acclamato album di Madonna "Confessions on a Dance Floor"

Spettacolo: Ultime notizie

Madonna celebra i 20 anni di Confessions On a Dance Floor. Il post

Musica

Per celebrare il ventesimo anniversario dell'acclamato album "Confessions on a Dance Floor", la...

Radiohead in concerto a Bologna, il loro Rock sa sempre come sedurre

Fabrizio Basso

Call My Agent Italia 3, i primi due episodi con l'addio a Elvira. FOTO

Serie TV sky atlantic

Il nuovo ciclo di puntate della serie Sky Original remake del cult Dix pour cent prodotta da Sky...

24 foto

Calendario Pirelli 2026, natura e bellezza catturate da Sundsbø. FOTO

Spettacolo

La raccolta di scatti per "The Cal" 2026 ritrae le protagoniste, tra cui spiccano Irina Shayk,...

7 foto

The Weeknd, 350.000 $ per soccorsi in Giamaica dopo l'uragano Melissa

Spettacolo

Il cantautore e produttore canadese, al secolo, ha fatto una donazione tramite il suo XO...

Spettacolo: Per te