Madonna celebra i 20 anni di Confessions On a Dance Floor. Il post

Ha rivoluzionato e continua a rivoluzionare la musica, la moda e la danza, come solo lei sa fare. Da oltre quarant'anni la Regina del pop tiene banco e rinnova se stessa plasmando tutto ciò che tocca. Con la stessa attitudine con cui poco più che maggiorenne arriva a New York dal Michigan con il sogno di diventare una ballerina professionista e da insicura outsider si trasforma nella più controversa e acclamata popstar del mondo. Oggi, a 67 anni, Miss Ciccone celebra il ventesimo anniversario dell'acclamato album Confessions on a Dance Floor. E sui social pubblica un "video messaggio" nostalgicamente pop che potete vedere completo in fondo a questo articolo.

"Happy Anniversary - Confessions On A Dance Floor", il post di Madonna su Instagram

L'artista ripercorre e condivide coi fan l'esperienza "incredibilmenete gioiosa ed emozionante" di lavorare al video dell'arcinota e amatissima Hung Up raccontando di come all'epoca avesse "nove ossa rotte" (tra cui la clavicola, la scapola e sei costole), e ciononostante sia riuscita a girare. Ad aiutarla "tante preghiere e altrettanta riabilitazione", perché "i miracoli esistono", e a farli è lei stessa. Oggi, quel successo planetario rivive e viene celebrato con l'uscita di Confessions on a Dance Floor Twenty Years Edition, un'edizione digitale deluxe che contiene 20 tracce, tra cui la versione originale dell'album mixata in dissolvenza incrociata disponibile per la prima volta in digitale, insieme a 8 lati B aggiuntivi, remix e tracce promozionali.

Nuova musica in arrivo nel 2026

Sempre sui suoi social ufficiali Madonna ha annunciato un nuovo progetto che rieccheggia al ritorno di quelle note dance che hanno contraddistinto tutta la storia della sua carriera. L’album, previsto per il 2026, sarà il suo primo disco di inediti dopo tanti anni. Ennessimo successo annunciato.