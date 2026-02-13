AAi microfoni di RTL 102.5, il direttore artistico di Sanremo ha annunciato l’imminente incontro al Quirinale con il Presidente Mattarella, insieme a Laura Pausini e ai cantanti in gara, per celebrare il momento d’oro della musica italiana. Conti ha confermato che la 76ª sarà la sua ultima edizione, anticipando un tributo a Pippo Baudo e il desiderio di coinvolgere gli atleti di Milano-Cortina

Il direttore artistico del Festival di Sanremo Carlo Conti ha scelto i microfoni radiofonici di RTL 102,5 per raccontare l'emozione di una giornata storica per la kermesse. Carlo Conti, atteso oggi al Quirinale insieme a tutta la squadra di Sanremo 2026, ha sottolineato l'eccezionalità dell'evento: "Per la prima volta oggi i protagonisti del festival di Sanremo, i cantanti in gara, io e Laura Pausini saremo ricevuti dal presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale: è un momento molto importante per il festival, per me, per tutti noi e per la discografia italiana, che sta andando sempre più forte. Solo 10-12 anni fa nella hit parade c’erano 8 stranieri e 2 italiani, oggi a fine anno nelle classifiche ti ritrovi tutti italiani e pochissimi stranieri, grazie al grande lavoro dei discografici, degli autori, dei cantanti e ogni anno ci sono nuove leve che portano nuova linfa. È un momento di grande splendore per la musica italiana ed è bello che il presidente ci riceva". Riguardo alla figura del Capo dello Stato, Conti ha aggiunto che il Presidente ha una forza incredibile e deve essere un esempio per tutti, ricordando come solo ieri Mattarella fosse impegnato a festeggiare le vittorie azzurre alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Il futuro di Conti e l'omaggio a Pippo Baudo Durante il collegamento, il conduttore ha tracciato un bilancio del suo percorso, confermando l'intenzione di lasciare la direzione artistica dopo questa edizione: "Questo è il mio quinto festival, il numero perfetto per smettere: va bene così. Negli ultimi 12 anni la direzione artistica l'abbiamo fatta in tre: 10 anni tra me e Amadeus e due anni Baglioni, abbiamo fatto un grande lavoro in questi 12 anni ma è anche bello cambiare, con nuove idee, nuova linfa. L'intera edizione 2026 sarà dedicata a Baudo, lo scoprirete fin dalla sigla, e ogni ospite lanciato da lui lo farò presentare proprio da lui. La radio resta il primo grande amore e non si scorderà mai. Anzi forse fra qualche anno mollo la tv e torno alla radio, in qualche modo chiudendo un cerchio". Approfondimento Sanremo 2026, Eros Ramazzotti e Alicia Keys ospiti della terza serata