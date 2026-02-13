AAi microfoni di RTL 102.5, il direttore artistico di Sanremo ha annunciato l’imminente incontro al Quirinale con il Presidente Mattarella, insieme a Laura Pausini e ai cantanti in gara, per celebrare il momento d’oro della musica italiana. Conti ha confermato che la 76ª sarà la sua ultima edizione, anticipando un tributo a Pippo Baudo e il desiderio di coinvolgere gli atleti di Milano-Cortina
Il direttore artistico del Festival di Sanremo Carlo Conti ha scelto i microfoni radiofonici di RTL 102,5 per raccontare l'emozione di una giornata storica per la kermesse. Carlo Conti, atteso oggi al Quirinale insieme a tutta la squadra di Sanremo 2026, ha sottolineato l'eccezionalità dell'evento: "Per la prima volta oggi i protagonisti del festival di Sanremo, i cantanti in gara, io e Laura Pausini saremo ricevuti dal presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale: è un momento molto importante per il festival, per me, per tutti noi e per la discografia italiana, che sta andando sempre più forte. Solo 10-12 anni fa nella hit parade c’erano 8 stranieri e 2 italiani, oggi a fine anno nelle classifiche ti ritrovi tutti italiani e pochissimi stranieri, grazie al grande lavoro dei discografici, degli autori, dei cantanti e ogni anno ci sono nuove leve che portano nuova linfa. È un momento di grande splendore per la musica italiana ed è bello che il presidente ci riceva". Riguardo alla figura del Capo dello Stato, Conti ha aggiunto che il Presidente ha una forza incredibile e deve essere un esempio per tutti, ricordando come solo ieri Mattarella fosse impegnato a festeggiare le vittorie azzurre alle Olimpiadi di Milano Cortina.
Il futuro di Conti e l'omaggio a Pippo Baudo
Durante il collegamento, il conduttore ha tracciato un bilancio del suo percorso, confermando l'intenzione di lasciare la direzione artistica dopo questa edizione: "Questo è il mio quinto festival, il numero perfetto per smettere: va bene così. Negli ultimi 12 anni la direzione artistica l'abbiamo fatta in tre: 10 anni tra me e Amadeus e due anni Baglioni, abbiamo fatto un grande lavoro in questi 12 anni ma è anche bello cambiare, con nuove idee, nuova linfa. L'intera edizione 2026 sarà dedicata a Baudo, lo scoprirete fin dalla sigla, e ogni ospite lanciato da lui lo farò presentare proprio da lui. La radio resta il primo grande amore e non si scorderà mai. Anzi forse fra qualche anno mollo la tv e torno alla radio, in qualche modo chiudendo un cerchio".
Approfondimento
Sanremo 2026, Eros Ramazzotti e Alicia Keys ospiti della terza serata
Autonomia, caso Pucci e atleti olimpici
A dieci giorni dal debutto di martedì 24 febbraio, Conti ha svelato l'obiettivo di portare sul palco dell'Ariston un gruppo di medagliati delle Olimpiadi e ha risposto con fermezza alle polemiche sull'autonomia editoriale: "Noi direttori artistici abbiamo assoluta carta bianca: nessuno si permette di interferire, di dirmi chi prendere o meno. Non è successo né prima con altri governi né con questo. Siamo professionisti e lavoriamo con autonomia". Riferendosi alla discussa scelta del comico Pucci e alla foto senza veli pubblicata sui social prima del dietrofront, ha aggiunto: "Se ci sono stati errori è solo colpa mia: con Pucci è stata una scelta del tutto autonoma. È stata una goliardata. Spero che all'inizio del festival si torni a parlare solo di musica, dei cantanti, delle canzoni, delle serate con leggerezza, come deve essere".
Approfondimento
Andrea Pucci, chi è il comico che ha rinunciato a Sanremo
Getty/Ansa
Festival di Sanremo, le 20 canzoni immortali che non hanno vinto. FOTO
Il Festival di Sanremo non si vince solo con il trofeo. Spesso la vera 'classifica del tempo' premia chi arriva ultimo, chi viene scartato o chi si ferma a un passo dal podio. Da Vasco Rossi che abbandona il microfono nel 1983 a Tananai che festeggia l'ultimo posto, la storia dell'Ariston è piena di 'sconfitti' diventati leggenda. Abbiamo selezionato xx brani che hanno trasformato un piazzamento anonimo in un successo eterno