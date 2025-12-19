MasterChef 2026 entra nel vivo: come e dove vederlo

La quindicesima edizione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy (in onda tutti i giovedì alle ore 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go), ha selezionato la sua Masterclass. La sfida entra nel vivo

La quindicesima edizione di MasterChef Italia ( SPECIALE ), il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, in onda tutti i giovedì dall'11 dicembre alle ore 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, ha la sua Masterclass . Per il settimo anno di fila, i tre amatissimi Chef stellati Bruno Barbieri , Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli in veste di giudici riapriranno a decine di aspiranti chef le cucine di MasterChef Italia ed eleggeranno il nuovo MasterChef italiano, cioè il Miglior chef amatoriale d’Italia che dovrà essere un conoscitore della tradizione e un ricercatore dell’innovazione. Infatti, il principio fondamentale sarà “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”. Il vincitore si aggiudicherà come premi 100 mila euro in gettoni d’oro, la pubblicazione di un primo libro di ricette edito da Baldini+Castoldi e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Nei primi due episodi della nuova stagione di MasterChef Italia gli aspiranti chef hanno affrontato i Live Cooking . Gli aspiranti membri della Masterclass hanno avuto una prima preziosissima occasione per far conoscere sé stessi e la propria idea di cucina ai giudici Chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, con 45 minuti per impostare il piatto dietro le quinte e 5 minuti per ultimarlo, raccontarlo e raccontarsi. Chi ha conquistato tutti e tre i giudici, ha indossato il grembiule bianco ed è diventato concorrente ufficiali della Masterclass; con due sì su tre si riceve invece il grembiule grigio , che come abbiamo visto lascia in stand-by; con un solo sì, o con nessun sì, si torna a casa . I concorrenti hanno potuto scegliere di avvalersi del meccanismo “all-in” : in cambio di 5 minuti in più per chiudere il piatto, per un totale quindi di 10 minuti, per convincere necessariamente tutti e tre i giudici. C'è chi ha ottenuto l’unanimità e chi ha dovuto abbandonare il sogno di entrare in Masterclass. Già nei 45 minuti iniziali, la “vedetta dei giudici” Chiara Pavan , la Migliore Chef donna italiana per le Guide de L’Espresso 2019 e la Migliore Chef donna per la Guida Identità Golose 2020, nonché componente già nota nella famiglia di MasterChef Italia, ha sorveglieto il lavoro dei cuochi affiancando gli aspiranti chef nelle preparazioni con aiuti e consigli. Terminata la carrellata di tutti gli aspiranti componenti della Masterclass, abbiamo visto i grembiuli grigi affrontare il Creative Test , una prova inedita basata su fantasia e creatività dei cuochi amatoriali grazie alla quale i giudici hanno definito la Masterclass dell’edizione.

La Masterclass di quest’anno è al completo

I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, infatti, hanno completato - prima con i Live Cooking, a seguire con i Creative Test, la selezione tra i cuochi amatoriali presentatisi ai nastri di partenza di questa edizione. In entrambe le fasi, il trio dei giudici è stato supportato dalla Chef Chiara Pavan, prima nei panni di “vedetta” durante le preparazioni iniziali degli aspiranti chef e poi accanto al giudice che al primo step aveva espresso il proprio no nella prova più creativa. Una scelta serrata, conclusasi quindi con la formazione ufficiale della Masterclass: 20 persone eterogenee tra loro, con diversi background, formazioni, estrazioni sociali ma con una passione in comune, che dalla prossima settimana saranno in gara, inaugurando davvero il lungo percorso che porterà alla proclamazione del nuovo MasterChef italiano.

La corsa per il titolo può avere finalmente inizio

Nella serata di ieri, altre 3 persone hanno guadagnato i propri grembiuli bianchi già al Live Cooking: Matteo, 23 anni, studente di Economia, con il piatto Equilibrio nel canneto (bocconcini d’anatra su una crema di topinambur con puntarelle croccanti e gastrique al porto); Eros, 27 anni, di Catania, con New Moon (pasta alla Norma in nido di melanzana con ricotta di pecora e acqua di pomodoro), piatto che ha ricevuto l’unanimità dei giudici, e per Gaetano, architetto di 52 anni, con Tonno d’Oriente (tonno con croccante di pistacchio su salsa di limone e zafferano).

A seguire, il Creative Test, la nuova prova basata sulla fantasia e sulla creatività dei cuochi amatoriali: coloro i quali avevano ricevuto 2 sì e un no ai Live Cooking sono stati divisi in tre gruppi a seconda del giudice che si era opposto all’ingresso diretto in Masterclass. In ciascuna prova, a supportare il giudice a capo della prova, la Chef Chiara Pavan. E quindi gli assaggi di Giorgio hanno promosso Dounia, 28enne di origine marocchina, che ha convinto lo Chef con il suo uovo in camicia con prugne caramellate; e Jonny, operaio di 25 anni della provincia di Lucca, che ha portato un uovo in camicia con piselli, prugne, broccoli e salsa di mirtilli; Antonino ha cambiato idea su Georgina, 26 enne di Treviso ma nata a Londra che ha preparato capesante in padella su melanzane al forno con salsa di sedano e prezzemolo, e Antonio, 24enne calabrese con origini Arbereshe (minoranza etno-linguistica di origine albanese stanziata da secoli nel Sud Italia), che ha convinto i due chef con le sue “Capesante di montagna”; infine, Bruno ha scelto i piatti di Matteo, graphic designer di 28 anni, con la sua “Anatra a pois”, e di Iolanda, brasiliana di nascita ma italiana d’adozione, con un’altra coloratissima anatra. Su alcuni aspiranti MasterChef il giudizio è rimasto ulteriormente in standby, tanto da essere richiamati per una nuova prova di 15 minuti basata sulla cottura di una ricciola: promossi Andrea detto “Piponzio”, 26enne aretino, e Franco, 31enne veneto con origini ghanesi.

La corsa per il titolo di MasterChef Italia può quindi avere finalmente inizio: 20 cuochi amatoriali sono pronti ad accendere i fornelli e a mostrare tutto il loro talento. Come si svolgerà la gara? Cosa stanno escogitando i giudici? Quali regole scardineranno? Appuntamento quindi alle prime prove di questa edizione, attese per giovedì 25 dicembre sempre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, per un Natale mai così ricco di ricette e piatti: la gara può cominciare.