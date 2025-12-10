Masterchef Italia, la nuova edizione da giovedì su Sky Uno

Da giovedì 11 dicembre si riaccendono gli ambiti e temuti fornelli di MasterChef Italia (SPECIALE - TUTTE LE NOVITÀ), che riapre le porte delle amatissime cucine a decine di aspiranti chef desiderosi di mettersi alla prova. A fare gli onori di casa torna l’irresistibile giuria composta dai tre amatissimi chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, ormai giunti al settimo anno di fila nel cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Tra valutazioni di piatti e ascolto di storie e di motivazioni, sceglieranno chi sarà meritevole di entrare in Masterclass, e chi invece no. Non contano età, provenienza, estrazione sociale e formazione culturale: l’unico bagaglio necessario è il sogno di diventare il nuovo MasterChef italiano nella nuova stagione in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Chef Bruno Barbieri, Chef Antonino Cannavacciuolo e Chef Giorgio Locatelli valuteranno tecniche e comportamenti, abilità e creatività, destrezza ai fornelli e fantasia con gli ingredienti, ma soprattutto aiuteranno i cuochi e organizzeranno le prove che eleggeranno passo dopo passo il nuovo MasterChef italiano, titolo che nella scorsa edizione aveva conquistato Anna Zhang. Chi conquisterà la finalissima si aggiudicherà 100 mila euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del primo libro di ricette edito da Baldini+Castoldi e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Gli aspiranti chef affronteranno un percorso lungo e pieno di ostacoli sorprendenti già a partire dalle selezioni, la fase dei Live Cooking, con sorprese sempre dietro l’angolo. I cuochi amatoriali dovranno dimostrare solide conoscenze tradizionali e uno slancio verso l’innovazione. Infatti, non c’è innovazione senza tradizione, e non c’è tradizione senza innovazione, perché anche in cucina vale il principio fondamentale del chimico francese Antoine-Laurent de Lavoisier: “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”.

I primi due episodi della nuova stagione racconteranno i Live Cooking, dove gli aspiranti chef avranno una prima preziosissima occasione per far conoscere sé stessi e l’idea di cucina ai giudici, con 45 minuti per impostare il piatto dietro le quinte e 5 minuti per ultimarlo e raccontarlo (e raccontarsi). Conquistando tutti e tre i giudici potranno indossare il grembiule bianco dei concorrenti ufficiali concorrenti della Masterclass; con due sì su tre avranno il grembiule grigio e saranno quindi in stand-by; con un solo sì, o con nessun sì, dovranno invece tornare a casa. Torna anche il meccanismo “all-in”: in cambio di 5 minuti in più per chiudere il piatto, per un totale quindi di 10 minuti, saranno costretti a convincere necessariamente tutti e tre i giudici. In questo caso restano due sole possibilità: ottenere l’unanimità, e con essa il grembiule bianco, oppure abbandondare il sogno di entrare in Masterclass.

Anche quest’anno, già nei 45 minuti iniziali, chiunque ambisca a entrare nella Masterclass sarà affiancato dalla “vedetta dei giudici” Chiara Pavan, migliore Chef donna italiana per le Guide de L’Espresso 2019 e Miglior chef donna per la guida Identità Golose nel 2020 nonché componente già da qualche anno della famiglia di MasterChef Italia.