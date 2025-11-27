MasterChef, un anno dopo: Anna Zhang al tirocinio al Venissa

Alla vigilia della nuova edizione di MasterChef Italia, la vincitrice in carica Anna Zhang entra nella brigata del ristorante Venissa di Burano per un tirocinio con la chef Chiara Pavan. Lo speciale segue la sua giornata tipo in una cucina stellata, tra sostenibilità, antispreco e alta cucina. Appuntamento il 28 novembre in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW

Solo 9 mesi fa Giorgio Locatelli gridava il suo nome, prima di essere sommersa dai coriandoli e dagli abbracci dei suoi compagni d’avventura. Oggi Anna Zhang è pronta a cedere lo scettro di nuovo MasterChef italiano: da giovedì 11 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva la nuova edizione di MasterChef Italia , come sempre guidata e gestita, prova dopo prova, dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli.

Quando manca sempre meno alla riapertura delle cucine più ambite d’Italia, venerdì 28 sempre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva MasterChef, un anno dopo , un appuntamento speciale in cui proprio Anna ritrova Chiara Pavan , chef del ristorante Venissa di Burano (Venezia) nonché migliore Chef donna italiana per le Guide de L’Espresso 2019 e Miglior chef donna per la guida Identità Golose nel 2020, ma anche componente già da qualche anno della famiglia di MasterChef Italia. Si ritrovano proprio nel Venissa dove Anna fa un tirocinio ed è al lavoro nella brigata : all’interno di MasterChef, un anno dopo seguiamo proprio la sua giornata-tipo, mentre si adopera per tutte le mansioni da rispettare e svolgere in una cucina stellata di questo livello.

L’anno scorso proprio Chiara Pavan è stata la prima persona a incontrare Anna: ricoprendo il suo ruolo di vedetta dei giudici durante i Live Cooking dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, la Chef era accanto agli aspiranti componenti della Masterclass per aiutarli e consigliarli nelle preparazioni iniziali prima di arrivare al giudizio dei tre giudici, i quali potevano poi convocarla per chiederle un parere sul lavoro del potenziale MasterChef dietro le quinte.

Anna ha fatto tesoro di quei consigli, quelli di Pavan insieme a quelli ricevuti sfida dopo sfida in Masterclass da Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli: consigli che ora, uniti alla sua passione sempre più forte per la cucina, iniziano a formare un bagaglio ben consistente e un bottino preziosissimo da usare nel suo tirocinio nella cucina stellata del Venissa, ristorante 1 stella Michelin e 1 stella Verde Michelin nel cuore della laguna, dove tutte le esperienze fatte durante lo show possono diventare realtà nel lavoro quotidiano e dove può fare pratica per una gavetta così importante.

Nel corso dello speciale MasterChef, un anno dopo – in arrivo venerdì 28 novembre alle 20:40 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand – Anna sarà impegnata in tutte le mansioni da rispettare in cucina in una normale giornata di lavoro, dal recupero delle materie prime al servizio serale. Lei e Chiara Pavan si ritroveranno accomunate da una filosofia, quella dell’ecosostenibilità e dell’antispreco: il rispetto del territorio e delle materie prime è la colonna portante del ristorante di Pavan ma anche il cuore del pensiero di Anna sin dal principio, tanto che si era presentata ai Live Cooking dello scorso anno svelando subito ai tre giudici il suo sogno di ottenere una Stella Verde.

Chiara Pavan tornerà anche nella nuova edizione di MasterChef Italia, sempre come “vedetta dei giudici” ma anche come protagonista delle speciali e inedite “Green Mystery Box”: quando i cuochi in gara le troveranno sulle proprie postazioni, il focus della prova saranno le tematiche legate alla sostenibilità e, appunto, al green.

