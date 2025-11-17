MasterChef Italia incontra Stranger Things, il nuovo spot

Nella cucina di MasterChef, non troviamo gli aspiranti chef, ma una presenza oscura direttamente dalla serie Stranger Things, il Demogorgone. È quello che accade nella nuova campagna di comunicazione, al via oggi, che promuove l’offerta Sky & Netflix e che vede protagonisti i tre giudici di MasterChef Italia, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, alle prese con questo ospite inatteso

Un incontro inedito quanto inquietante: nella cucina di MasterChef, non troviamo gli aspiranti chef, ma una presenza oscura direttamente dalla serie Stranger Things , il Demogorgone. È quello che accade nella nuova campagna di comunicazione , al via oggi, che promuove l’offerta Sky & Netflix e che vede protagonisti i tre giudici di MasterChef Italia, Bruno Barbieri , Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli , alle prese con questo ospite inatteso.

il nuovo spot

Nel nuovo spot, in onda da oggi, i tre giudici entrano nella cucina di MasterChef, pronti per l’inizio delle riprese della nuova stagione. L’iconico orologio scandisce i secondi, l’attesa cresce, ma basta un attimo e tutto cambia. Le luci tremano, l’aria si fa elettrica e quel luogo caldo e rassicurante si trasforma nel Sottosopra. Subito Locatelli intuisce che stanno accadendo delle “very tranger hings” e dal centro dello studio emerge il Demogorgone. La sua ombra si avvicina e sembra voler divorare i tre giudici che, ironia della sorte, sono diventati il suo piatto del giorno. Non resta che sperare – come fa Cannavacciuolo – che sia intollerante agli chef…

La campagna

La campagna mette al centro, con un crossover dallo stile unico e innovativo, la forza dei contenuti di intrattenimento di Sky e tutto Netflix, offerti insieme a un prezzo vantaggioso, a partire dalla nuova edizione di MasterChef Italia – su Sky dall’11 dicembre – e dal primo volume della quinta stagione di Stranger Things, disponibile su Netflix dal 27 novembre.

Ideato dalla Sky Creative Agency e diretto da William9, lo spot – accompagnato dal claim “Due mondi, un solo intrattenimento” – è pianificato su tutti i principali canali televisivi nazionali, oltre che in radio e sulle piattaforme Digital e Retail di Sky.