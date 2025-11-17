MasterChef Italia incontra Stranger Things, il nuovo spot

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

MasterChef incontra Stranger Things, al via la nuova campagna per l’offerta Sky & Netflix

Spettacolo

Nella cucina di MasterChef, non troviamo gli aspiranti chef, ma una presenza oscura direttamente dalla serie Stranger Things, il Demogorgone. È quello che accade nella nuova campagna di comunicazione, al via oggi, che promuove l’offerta Sky & Netflix e che vede protagonisti i tre giudici di MasterChef Italia, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, alle prese con questo ospite inatteso

Un incontro inedito quanto inquietante: nella cucina di MasterChef, non troviamo gli aspiranti chef, ma una presenza oscura direttamente dalla serie Stranger Things, il Demogorgone. È quello che accade nella nuova campagna di comunicazione, al via oggi, che promuove l’offerta Sky & Netflix e che vede protagonisti i tre giudici di MasterChef Italia, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, alle prese con questo ospite inatteso.

il nuovo spot

Nel nuovo spot, in onda da oggi, i tre giudici entrano nella cucina di MasterChef, pronti per l’inizio delle riprese della nuova stagione. L’iconico orologio scandisce i secondi, l’attesa cresce, ma basta un attimo e tutto cambia. Le luci tremano, l’aria si fa elettrica e quel luogo caldo e rassicurante si trasforma nel Sottosopra. Subito Locatelli intuisce che stanno accadendo delle “very tranger hings” e dal centro dello studio emerge il Demogorgone. La sua ombra si avvicina e sembra voler divorare i tre giudici che, ironia della sorte, sono diventati il suo piatto del giorno. Non resta che sperare – come fa Cannavacciuolo – che sia intollerante agli chef…

La campagna

La campagna mette al centro, con un crossover dallo stile unico e innovativo, la forza dei contenuti di intrattenimento di Sky e tutto Netflix, offerti insieme a un prezzo vantaggioso, a partire dalla nuova edizione di MasterChef Italia – su Sky dall’11 dicembre – e dal primo volume della quinta stagione di Stranger Things, disponibile su Netflix dal 27 novembre.

 

Ideato dalla Sky Creative Agency e diretto da William9, lo spot – accompagnato dal claim “Due mondi, un solo intrattenimento” – è pianificato su tutti i principali canali televisivi nazionali, oltre che in radio e sulle piattaforme Digital e Retail di Sky.  

Approfondimento

Stranger Things, le foto della première della stagione finale

Spettacolo: Ultime notizie

Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno, oggi compie 75 anni

Spettacolo

L'attore romano, in compagnia del sindaco Roberto Gualtieri, presiederà la Giunta, farà un giro...

MasterChef Italia incontra Stranger Things, il nuovo spot

Spettacolo

Nella cucina di MasterChef, non troviamo gli aspiranti chef, ma una presenza oscura direttamente...

Quei bravi ragazzi torna al cinema per celebrare i 35 anni del film

Paolo Nizza

Carlo Verdone sindaco di Roma: ecco quando lo fu Alberto Sordi. FOTO

Cinema

Oggi, lunedì 17 novembre 2025, in occasione del suo 75º compleanno l'attore romano ricoprirà la...

8 foto

Kiss, l'omaggio della band ad Ace Frehley dopo la sua morte

Musica

Prima dell’inizio dello show KISS Kruise: Land-Locked In Vegas, Paul Stanley ha ricordato il...

Spettacolo: Per te