Stranger Things, le foto della première della stagione finale

Stranger Things, il cast alla première della stagione finale a Los Angeles. FOTO
L'iconico TCL Chines Theatre, cornice delle anteprime delle produzioni più prestigiose cinematografiche e televisive, è stato allestito con le tonalità dark del Sottosopra ricreando per i fan e le star presenti le atmosfere misteriose e minacciose dello show Netflix che debutterà a fine mese in streaming coi primi nuovi episodi. Tra abbracci, risate e outfit a tema, la serata evento è stato un modo speciale per festeggiare lo Stranger Things Day
A cura di Vittoria Romagnuolo