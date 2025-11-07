Lo Stranger Things Day inizia con un regalo speciale per i fan di tutto il mondo. La clip, che riporta gli spettatori al giorno in cui Will scompare da Hawkins, nel 1983, apre nuove prospettive sulla storia

Il conto alla rovescia per la stagione finale di Stranger Things si arricchisce di nuove anticipazioni elettrizzanti.

A venti giorni dalla messa in onda del Volume 1 della quinta ed ultima stagione dello show, Netflix ha distribuito una clip con i primi cinque minuti del primo episodio della nuova stagione, un'anteprima che è un vero e proprio regalo in occasione dello Stranger Things Day, ricorrenza che unisce da anni i fan della serie il 6 novembre.

La clip ci riporta al 1983, precisamente, alla notte in cui a Hawkins, cittadina fittizia dell'Indiana, scompare il giovane William Byers.

L'evento che ha dato origine all'intera storia iniziata sul piccolo schermo nove anni fa ora assume nuovi connotati.

Il watch party per lo Stranger Things Day I fan di Stranger Things di tutto il mondo si sono collegati all'ora prestabilita per un appuntamento annunciato da Netflix in anteprima, un watch party che si è trasformato in rito collettivo per gli appassionati dello show.

L'anteprima dei primi cinque minuti del primo nuovo episodio dello show, atteso dal pubblico dal 2022, anno della messa in onda della quarta stagione, è stata rilasciata in occasione dello Stranger Things Day, data anche della esclusiva première mondiale della serie a Los Angeles alla presenza del cast al completo.

I due appuntamenti infiammano l'attesa per il gran finale che, come è noto, sarà trasmesso da Netflix in streaming in tre parti, con l'ultima puntata in programma per il 1°gennaio 2026.

La clip: Bill trascinato nel Sottosopra Sebbene il trailer ufficiale della quinta stagione diffuso da Netflix abbia puntato sulla battaglia finale tra il gruppo dei protagonisti e Vecna, la clip con le anticipazioni sul primo episodio riavvolge il nastro per riportarci al 1983, offrendo uno sguardo inedito su ciò che è accaduto a Will Byers (Noah Schnapp) nella notte della sua misteriosa scomparsa da Hawkins.

Il ragazzino, che stava trascorrendo la notte nei boschi nel suo fortino, viene sorpreso da un demogorgone che inizia a dargli la caccia.

Terrorizzato, il ragazzo si difende arrampicandosi sugli alberi ma finisce per cadere da un ramo alto. Svenuto, viene afferrato dalla creatura che lo trascina in un luogo oscuro che il pubblico conosce bene. Nel Sottosopra, viene avvicinato da un essere mostruoso che pareva aspettarlo. La creatura, Vecna, dice: "Finalmente, possiamo cominciare", mentre lo avvolge tra le sue radici mortali.

La sequenza getta una nuova luce su tutta la vicenda. Will, nel 1983, è rimasto vittima di Vecna, che è sempre stato nella storia, fin dal principio.

L'ultima battaglia La clip svela nuovi dettagli sul principio della storia di Stranger Things raccontando una parte di ciò che è accaduto durante la sparizione di Will, l'evento al centro della prima stagione dello show.

I fratelli Duffer, che hanno lavorato a lungo sulla scrittura della storia, sono tornati al principio per aggiungere dettagli al mistero del Sottosopra che minaccia l'esistenza della Terra. I creatori della serie hanno anticipato nelle interviste che la stagione finale dello show avrebbe chiuso il cerchio della storia, ecco perché già dalle prime sequenze ci ritroviamo al principio, ai giorni misteriosi dell'autunno dell'83. Il salvataggio di Will da parte dei suoi amici e di sua madre potrebbe aver fatto parte del diabolico piano di Vecna. In questo senso, tutti gli avvenimenti successivi possono essere riletti attraverso una lente diversa.

Sappiamo, dalle anticipazioni, che la quinta stagione svilupperà le vicende dell'autunno del 1987, col gruppo dei protagonisti impegnato nella caccia a Vecna che però sembra sparito nel nulla.

L'ultima battaglia richiederà uno sforzo collettivo da parte dei protagonisti, guidati da Undici (Millie Bobby Brown), costretta a nascondersi dalle autorità.