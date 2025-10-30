È finalmente arrivato il momento tanto atteso dai fan di tutto il mondo: la piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha diffuso poco fa il video che anticipa ciò che vedremo nel capitolo conclusivo dello show che ha segnato un’epoca nella storia della televisione

È finalmente arrivato il momento tanto atteso dai fan di tutto il mondo: Netflix ha diffuso oggi il trailer ufficiale (che potete guardare in alto, nella clip posta in testa a questo articolo) e le nuove immagini della quinta stagione di Stranger Things, capitolo conclusivo della serie che ha segnato un’epoca nella storia della piattaforma (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il sipario calerà su Hawkins attraverso un rilascio in tre parti: il Volume 1 (episodi 1-4) sarà disponibile dal 27 novembre 2025, il Volume 2 (episodi 5-7) arriverà il 26 dicembre, mentre l’episodio finale sarà pubblicato il 1º gennaio 2026. Tutti gli episodi saranno disponibili alle 2 del mattino, ora italiana.

Domani, venerdì 31 ottobre 2025, il cast principale – Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp – insieme ai creatori Matt e Ross Duffer, sarà protagonista a Lucca Comics & Games 2025. La manifestazione toscana diventerà per l’occasione il centro nevralgico delle celebrazioni dedicate all’ultima stagione della serie, con Piazza San Michele trasformata in quartier generale e con un padiglione interamente riservato all’universo di Stranger Things, completo di uno store tematico pensato per far rivivere ai fan le atmosfere iconiche dello show.

Trama: Hawkins nell’ombra

Autunno 1987. La cittadina di Hawkins porta ancora i segni dell’apertura dei portali che hanno sconvolto il suo fragile equilibrio. Gli eroi della storia sono uniti da un unico scopo: rintracciare e distruggere Vecna, scomparso misteriosamente. Nessuno conosce la sua ubicazione né le sue intenzioni.

La situazione si fa ancora più tesa quando il governo impone una quarantena militare sulla città e intensifica la caccia a Undici, costretta nuovamente alla fuga. Mentre si avvicina l’anniversario della scomparsa di Will, un senso di paura familiare torna ad avvolgere la comunità. L’ultima battaglia si preannuncia imminente, e con essa arriva un’oscurità più profonda e minacciosa di qualunque altra mai affrontata. Solo restando uniti, i protagonisti potranno sperare di chiudere per sempre l’incubo che li perseguita.

Produzione e cast

La serie è frutto dell’immaginazione dei Duffer Brothers ed è prodotta da Upside Down Pictures e 21 Laps Entertainment, con Matt e Ross Duffer in veste di produttori esecutivi insieme a Shawn Levy e Dan Cohen.

Nel cast tornano volti ormai leggendari per gli spettatori: Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (tenente Akers) e Linda Hamilton (dottoressa Kay).

Un omaggio agli anni ’80

Stranger Things nasce come dichiarazione d’amore ai grandi film di genere degli anni ’80, quelli che hanno segnato l’immaginario di un’intera generazione. Ambientata nella tranquilla cittadina del Midwest di Hawkins, Indiana, la storia inizia con la misteriosa sparizione di un ragazzo e con il disperato tentativo di amici e familiari di ritrovarlo. Le indagini li trascinano in una spirale di eventi pericolosi, che li porterà a scoprire un mondo nascosto sotto la superficie della realtà quotidiana: un universo governato da forze soprannaturali, esperimenti segreti e un portale oscuro che minaccia di inghiottire tutto.

La serie, fin dal debutto nel luglio 2016, è diventata un fenomeno globale e una delle produzioni Netflix più amate di sempre. Solo la quarta stagione ha totalizzato oltre 140,7 milioni di visualizzazioni nel mondo. Ogni nuovo capitolo ha rievocato la nostalgia degli anni ’80, riportando alla ribalta oggetti e simboli del periodo, dalle cialde Eggo alla New Coke, fino al brano di Kate Bush Running Up That Hill, tornato nella Top 10 della Billboard Hot 100 a 38 anni dalla sua uscita.

Un fenomeno culturale

Stranger Things non è solo una serie televisiva, ma un vero e proprio fenomeno culturale. Nel corso degli anni ha conquistato più di 70 riconoscimenti internazionali, tra cui gli Emmy e lo Screen Actors Guild Award per il miglior cast in una serie drammatica, e ha ricevuto oltre 230 candidature complessive.

In attesa dell’ultimo capitolo, l’universo di Stranger Things continua a espandersi con numerose iniziative dedicate ai fan: la produzione teatrale Stranger Things: The First Shadow, nominata ai Tony Award e approdata a Broadway nell’aprile scorso; una serie animata; una collana di libri; l’esperienza immersiva Stranger Things Experience che toccherà quest’anno Brasile e Australia; oltre a una vasta gamma di prodotti e collaborazioni internazionali.

Ogni 6 novembre, giorno della scomparsa di Will Byers, i fan celebrano lo Stranger Things Day, una data simbolica per condividere la loro passione verso un mondo narrativo che, dal 2016, ha ridefinito l’immaginario della cultura pop contemporanea.