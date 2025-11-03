Stranger Things, quando esce la stagione 5 e cosa sapere

Introduzione
Fan di Stranger Things, preparatevi spiritualmente perché il gran finale - ossia Stranger Things 5 - sta per arrivare.
L’attesa è finalmente quasi finita: la stagione conclusiva della serie televisiva a dir poco cult creata dai fratelli Ross e Matt Duffer si prepara a debuttare su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), chiudendo un racconto che ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo.
La saga di Hawkins, tra misteri soprannaturali e vicende personali dei protagonisti, si avvia a un epilogo epico, pronto a rispondere a domande rimaste aperte fin dalla prima stagione.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla quinta stagione di Stranger Things, dalle date di uscita alla trama fino ad arrivare al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale di Stranger Things nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Date di uscita: il finale si svela a tappe
Netflix ha annunciato un piano di distribuzione a tre fasi per Stranger Things 5. I primi quattro episodi saranno disponibili dal 26 novembre 2025, mentre altri tre episodi arriveranno nel periodo natalizio, preparando il terreno per l’episodio conclusivo, che sarà rilasciato a Capodanno 2026.
Questo schema permetterà agli spettatori di vivere il finale della serie in momenti distinti, creando una suspense crescente e offrendo spazio per approfondire le emozioni e gli intrecci dei personaggi prima della chiusura definitiva.
Trama: mistero e sfide per i protagonisti
Le prime anticipazioni sul copione di Stranger Things 5 mostrano un tono più oscuro e minaccioso rispetto alle stagioni precedenti. L’incipit della stagione è immerso in un’atmosfera gelida: il fruscio degli alberi e il vento freddo accompagnano la voce di un bambino che canta una melodia familiare, dando subito un senso di inquietudine.
I titoli degli episodi – La missione, La scomparsa di, La trappola, Il mago, La scossa, La fuga da Camazotz, Il ponte e Il mondo reale – suggeriscono un percorso ricco di colpi di scena e sfide che porteranno i personaggi a confrontarsi con segreti ancora nascosti del Sottosopra.
Un elemento centrale della stagione sarà il personaggio di Will, interpretato da Noah Schnapp. Dopo la sua misteriosa sparizione nel Sottosopra, Will torna al centro della narrazione, con un arco emotivo che va oltre la sua sessualità, diventando simbolo di crescita e consapevolezza personale. Come ha spiegato Ross Duffer: “Will sarà al centro della narrazione nella quinta stagione di Stranger Things. È abituato a essere quello introverso, più piccolo, quello da proteggere ma ora Will prenderà consapevolezza di sé come uomo”. Questo percorso emotivo rappresenterà il filo conduttore della stagione finale, unendo i vari personaggi e le vicende della serie verso un epilogo coerente e intenso.
Cast: volti storici e nuovi arrivi
Stranger Things 5 vedrà il ritorno dei protagonisti storici, ma introduce anche volti nuovi. Tra le novità spicca Linda Hamilton, famosa per il ruolo di Terminator, il cui personaggio arriverà a Hawkins, anche se i dettagli sul suo ruolo rimangono per ora segreti. Per quanto riguarda l’apertura della stagione, il primo episodio si intitolerà The Crawl, titolo rivelato dai fratelli Duffer il 6 novembre 2022 durante lo Stranger Things Day. Il titolo lascia spazio a molte domande su chi o cosa stia “strisciando” e dove, promettendo di affrontare ancora una volta i misteri del Sottosopra.
Ross Duffer ha anche confermato che alcune delle domande rimaste aperte fin dalla prima stagione saranno finalmente chiarite. “Le ultime domande rimaste che trovano risposta in quel documento, le abbiamo rinviate per avere delle grandi rivelazioni nella quinta stagione. E questo influenzerà davvero il tema della quinta stagione”, ha dichiarato durante la Geeked Week dello scorso giugno, riferendosi al documento mitologico di 25 pagine ideato già nella prima stagione per Netflix.