Stranger Things, quando esce la stagione 5 e cosa sapere

Le prime anticipazioni sul copione di Stranger Things 5 mostrano un tono più oscuro e minaccioso rispetto alle stagioni precedenti. L’incipit della stagione è immerso in un’atmosfera gelida: il fruscio degli alberi e il vento freddo accompagnano la voce di un bambino che canta una melodia familiare, dando subito un senso di inquietudine.

I titoli degli episodi – La missione, La scomparsa di, La trappola, Il mago, La scossa, La fuga da Camazotz, Il ponte e Il mondo reale – suggeriscono un percorso ricco di colpi di scena e sfide che porteranno i personaggi a confrontarsi con segreti ancora nascosti del Sottosopra.

Un elemento centrale della stagione sarà il personaggio di Will, interpretato da Noah Schnapp. Dopo la sua misteriosa sparizione nel Sottosopra, Will torna al centro della narrazione, con un arco emotivo che va oltre la sua sessualità, diventando simbolo di crescita e consapevolezza personale. Come ha spiegato Ross Duffer: “Will sarà al centro della narrazione nella quinta stagione di Stranger Things. È abituato a essere quello introverso, più piccolo, quello da proteggere ma ora Will prenderà consapevolezza di sé come uomo”. Questo percorso emotivo rappresenterà il filo conduttore della stagione finale, unendo i vari personaggi e le vicende della serie verso un epilogo coerente e intenso.