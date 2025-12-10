La nuova stagione del cooking show che "ha cambiato la storia della cucina" è alle porte, i cuochi amatoriali sono pronti a sfidarsi per conquistare l'ambito grembiule bianco da tenere stretto in vita. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli li aspettano al varco con una promessa che suona come un monito: "Attenzione, quest'anno ci saranno grandi sorprese". In attesa che si apra il sipario, da giovedì 11 alle 21.15 su Sky e NOW, ecco cosa ci hanno raccontato