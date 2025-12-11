MasterChef Italia 2026, i Live Cooking con la Chef Chiara Pavan. FOTO

MasterChef Italia 2026, i Live Cooking con la "vedetta" Chef Chiara Pavan. FOTO
I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli dovranno scovare il quindicesimo MasterChef italiano. Ai Live Cooking gli aspiranti Chef hanno affrontato le selezioni sotto lo sguardo attento di Chef Chiara Pavan per conquistare l'ambito grembiule bianco e l'accesso alla Masterclass. Dopo Piatti saporiti, grambiuli grigi, emozioni e con Creative Test in vista, è iniziata la sfida ai fornelli della cucina più amata d'Italia