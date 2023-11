Il 22 settembre, Ornella Vanoni ha compiuto 89 anni. E, con una carriera cominciata nel 1956, di cose da raccontare (e da festeggiare) ne ha. Per questo non stupisce che il suo nuovo disco sia una celebrazione di ciò che in tutti questi anni ha fatto. Calma Rivoluzionaria Live 2023, disponibile dall'1 dicembre, celebra i suoi più grandi successi. E li condisce con due nuovità: Calma Rivoluzionaria con Samuele Bersani e Camminando di Pietro Cantarelli.

Cosa c'è da sapere su Calma Rivoluzionaria Live 2023

Come ha raccontato Dino Stewart, Managing Director BMG, Calma Rivoluzionaria Live 2023 non è solamente un disco live, ma anche la testimonianza di un periodo particolare della carriera e della vita di Ornella Vanoni. Non è un live come siamo abituati a intenderlo. O meglio, lo è in senso puro. Ci sono le canzoni, ma ci sono anche i daloghi dell'artista col suo pubblico. "Abbiamo voluto provare a ricreare quella magia che solo chi era presente è riuscito a vivere", ha detto Stewart. Che ha anche presentato Samuele Bersani nelle vesti inedite di produttore. Il disco permetterà a tutti di vivere e di rivivere i momenti clou del tour teatrale Le Donne E La Musica Tour, anche grazie ai tanti inframezzi tratti dallo dallo scritto Le Donne E La Musica. Ma, Calma Rivoluzionaria Live 2023, è anche un ritratto della luna, simbolo della parte che resta in ombra, per poi emergere con la sua bellezza misteriosa. Insomma, è un disco celebrativo ricco d'evocazioni, firmato da un'artista simbolo della musica italiana.