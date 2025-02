Kanye West ha messo in vendita sul suo shop la t-shirt con la svastica

Il rapper statunitense ha lanciato una nuova linea di magliette che suscita l’indignazione di tutto il mondo. Ye ha reso disponibile il capo nelle scorse ore suo sito web Yeezy, suscitando grande polemica a causa della presenza delle svastiche stampate sul tessuto. Questa iniziativa arriva a coronare una settimana particolarmente movimentata per l'artista, caratterizzata da post violenti e carichi di odio sul suo account X, ex Twitter



Kanye West ha messo in vendita sul suo shop online la t-shirt con la svastica, indignando il mondo intero. “È la più grande opera d’arte che abbia mai realizzato”, ha detto della maglietta.



Ed è così che il rapper statunitense ha lanciato una nuova linea di magliette che suscita lo sdegno di tutti. Colui che ora si fa chiamare Ye ha reso disponibile il capo nelle scorse ore suo sito web Yeezy, suscitando grande polemica a causa della presenza delle svastiche stampate sul tessuto. Questa iniziativa arriva a coronare una settimana particolarmente movimentata per l'artista, caratterizzata da post violenti e carichi di odio sul suo account X, ex Twitter.

Aveva postato l’immagine su X sabato scorso, l’8 febbraio 2025, nel mezzo del suo delirio impensabile pro Hitler e contro gli ebrei: “Sono anni che volevo creare questa maglietta, la più grande opera d’arte che abbia mai realizzato”.

Domenica 9 febbraio 2025, West ha ulteriormente alimentato le polemiche con una mossa pubblicitaria alquanto bizzarra: ha acquistato uno spot locale durante il Super Bowl, un’opportunità che ha usato per promuovere il suo sito Yeezy. Nel breve spot, trasmesso su Fox, il rapper è apparso mentre si trovava in uno studio dentistico, girando un video di 30 secondi con un iPhone per invitare gli spettatori ad acquistare prodotti dal suo sito web. Tuttavia, come riportato dal magazine Hollywood Reporter, lo spot non era una pubblicità nazionale ma limitata a pochi mercati, e Fox non ha il controllo su tutte le inserzioni pubblicitarie trasmesse dalle sue affiliate. La CNN ha chiesto un commento all’emittente televisiva, ma fa sapere di non avere ancora ricevuto risposta.

Nel frattempo, anche Shopify - che è la piattaforma che gestisce la vendita delle t-shirt con svastica al prezzo di 20 dollari - non ha fornito risposte alle domande della CNN.

Una nuova provocazione di West Questa nuova provocazione di Kanye West arriva dopo giorni in cui il rapper ha scatenato una serie di messaggi d'odio attraverso il suo account X, rivolgendosi ai suoi 32 milioni di follower con dichiarazioni antisemite, omofobe e misogine. Celebrità, gruppi ebraici, organizzazioni contro l’odio e altri utenti della piattaforma hanno fatto pressioni affinché Elon Musk, proprietario di X, intervenisse. Alcuni post di West sono stati contrassegnati con avvisi di violazione delle regole di X, con note che indicavano che i contenuti non potevano essere né commentati, né condivisi, né apprezzati.

L'Anti-Defamation League (ADL) ha condannato fermamente il comportamento di West. "La svastica è un simbolo associato a Hitler e al regime nazista, che ha infiammato le folle nel XX secolo e continua a rappresentare una minaccia per coloro che sono vittime di antisemitismo e suprematismo bianco", ha dichiarato l'ADL in una nota diffusa tramite X, aggiungendo che non esistono giustificazioni per tali azioni. Approfondimento Kanye West, il vestito trasparente di Bianca Censori è in vendita?

West ha disattivato il suo account di X Poco dopo la pubblicazione dei suoi ultimi contenuti criticatissimi, West sembrava aver disattivato il proprio account. "Sto facendo il logout da Twitter. Apprezzo Elon per avermi permesso di sfogarmi. È stato molto catartico usare il mondo come cassa di risonanza", ha scritto nel suo post. “È stato come un trip di Ayahuasca. Amo tutti voi che mi avete dato la vostra attenzione e la vostra energia. Ci risentiremo presto”, ha aggiunto il rapper. Rispondendo a un utente che criticava il contenuto, Elon Musk ha dichiarato che l'account di West sarebbe stato ora classificato come "NSFW" (non sicuro per il lavoro), avvertendo che i suoi contenuti non dovrebbero più essere visibili. Non è la prima volta che Kanye West si trova al centro di polemiche simili. Nel 2022, il suo account Twitter era stato sospeso per incitamento alla violenza, ma era stato riabilitato nel luglio del 2023.

La scorsa settimana, l'artista ha dichiarato in un podcast di essere stato erroneamente diagnosticato con il disturbo bipolare, ma di soffrire invece di autismo. West ha aggiunto che questa nuova diagnosi lo ha aiutato a comprendere meglio se stesso.

Le sue dichiarazioni passate hanno già causato la fine di numerose collaborazioni commerciali, tra cui quelle con brand come Gap e Adidas. Nel 2022, alcuni ex collaboratori hanno rivelato ai microfoni della CNN che West aveva da tempo un interesse per Adolf Hitler e che, in passato, aveva addirittura pensato di intitolare un album al leader nazista. Approfondimento Kanye West, tornato su Twitter dopo l'oscuramento per antisemitismo