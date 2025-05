Il prossimo autunno, Bake Off Italia tornerà su Discovery e su Real Time. Al timone del celebre talent show culinario, tuttavia, non ci sarà più Benedetta Parodi. Ad affiancare i giudici sarà questa volta Brenda Lodigiani. Ad annunciarlo è stata lei stessa, postando su Instagram un breve video dietro le quinte.

Chi è Brenda Lodigiani

Classe 1987, lombarda di Sant'Angelo Lodigiano, Brenda Lodigiani è un'artista poliedrica: attrice, comica, imitatrice, conduttrice, scrittrice. Ha cominciato la sua carriera nel programma Central Station su Comedy Central, per poi approdare alla conduzione di programmi per bambini su Disney Channel dal 2005 al 2008. Successivamente, ha partecipato a trasmissioni televisive come Scorie, in onda su Rai 2, dove si è fatta notare per le sue imitazioni, a cominciare da quella di Arisa. Nel corso degli anni, ha ampliato la sua presenza nel panorama televisivo italiano, partecipando a Quelli che il calcio, Mai dire talk e GialappaShow: le sue imitazioni di personaggi come Annalisa, Orietta Berti e Victoria dei Måneskin sono diventate virali. Al cinema, l'abbiamo vista in Un fidanzato per mia moglie e Si muore tutti democristiani. Nel 2023 ha pubblicato il suo primo romanzo, Accendi il mio fuoco, in parte autobiografico, in cui esplora le sue origini sinti e le esperienze personali legate alla sua identità.