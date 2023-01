Mercoledì è il miglior personaggio del 2022. La top 6 secondo Tv Time

5/18

Con grande dispiacere dei fan, Millie Bobby Brown nell'ottobre 2022 ha detto di non essere interessata a tornare nei panni di Undici dopo la quinta e ultima stagione della serie che l’ha lanciata. Ha quindi detto no a uno spin-off con lei protagonista, dicendosi comunque disponibile per aiutare un'altra giovane erede a calarsi in quel ruolo. Credits dell’immagine: Netflix



