Jenna Ortega lascia Scream 7 a causa di Mercoledì 2

L'attrice californiana sarà impegnata almeno fino alla prossima estate con le riprese del secondo ciclo di episodi della serie Netflix. I realizzatori del film, invece, sono alle prese con la riscrittura del copione

A un anno dal debutto globale di Mercoledì, la serie Netflix che ha lanciato definitivamente Jenna Ortega nell'Olimpo delle stelle dello schermo, arriva la conferma da parte di Deadline che l'attrice non tornerà per Scream 7, produzione di cui si fa un gran parlare e nella quale molte cose sono cambiate proprio nelle ultime ore.

Secondo alcune fonti l'attrice ha dovuto rinunciare al progetto a causa degli impegni presi con Netflix. La decisione, che è stata presa molto prima dello sciopero degli attori, non avrebbe niente a che vedere con i cambiamenti che stanno interessando la produzione, non ultimo il licenziamento di Melissa Barrera, una delle protagoniste degli ultimi due titoli del franchise.

Sul set di Mercoledì 2 fino alla prossima estate Jenna Ortega non reciterà nel prossimo Scream, una notizia che certamente non piacerà ai fan della ventunenne californiana, diventata nel giro di una stagione un vero idolo per una fetta di pubblico, specie per i giovanissimi.

L'attrice, impegnata con le riprese di Mercoledì 2, non sarebbe disponibile per altri progetti almeno fino alla prossima estate, ovvero, fino alla chiusura del set dello show Netflix, uno dei maggiori successi della tv in streaming della passata stagione.

L'agenda di Ortega, secondo Deadline, era già stata decisa prima della scorsa estate, di conseguenza, alla base della rinuncia non ci sarebbero i ritardi legati agli scioperi di Hollywood.

Del resto, è possibile che alla base della decisione ci sia anche una revisione globale dei piani dell'attrice. Da quando ha iniziato a recitare nella saga di Ghostface (ovvero dal 2022, anno di uscita di Scream) la carriera dell'interprete di Mercoledì Addams è decisamente decollata. approfondimento Scream VI, Ghostface terrorizza New York. La recensione del film

Il licenziamento di Melissa Barrera Alla luce del mancato ritorno di Ortega in Scream e a seguito del licenziamento di Melissa Barrera, comunicato proprio negli ultimi giorni da Spyglass, il prossimo capitolo del franchise horror-splatter sarà molto diverso da come ci aspettavamo.

Secondo i media di settore i realizzatori di Scream 7 sarebbero al lavoro su una revisione completa del progetto, a cominciare dalla sceneggiatura che sarà molto rimaneggiata col cambio delle due interpreti che sono state le ultime due protagoniste della storia.

Ortega e Barrera, rispettivamente Tara e Sam Carpenter in Scream 5 (2022) e Scream 6 (2023), hanno molto contribuito con le loro interpretazioni al successo della saga che con l'ultimo capitolo ha raggiunto ottimi risultati al box office – solo nel weekend di debutto l'incasso è stato superiore a quarantaquattro milioni di dollari, un risultato probabilmente spinto dalla popolarità di Jenna Ortega.

Il nervosismo all'interno della produzione sarebbe testimoniato dai messaggi pubblicati su X dal regista Christopher Landon, immediatamente cancellati.

Il regista avrebbe espresso il suo disaccordo sulla decisione di Spyglass di licenziare Barrera a causa della sua presa si posizione sul conflitto Israele-Hamas diffusa via social. Landon avrebbe scritto in maniera perentoria che l'allontamento di Barrera non è stata una sua decisione ma il post è stato cancellato nel giro di poco tempo.

Melissa Barrera è stata licenziata a seguito dei suoi numerosi post sul conflitto in corso che, secondo Spyglass, “oltrepassano palesemente il limite dell'incitamento all'odio”.

La casa di produzione e distribuzione cinematografica ha espresso la sua linea dura contro chiunque si faccia promotore di “false accuse di genocidio e pulizia etnica”. Nella dichiarazione alla base del licenziamento, riportata da Variety, dunque, le motivazioni del taglio netto della società con l'attrice messicana la cui presenza in Scream 7 era stata data per certa, a differenza di quella di Ortega che era in dubbio da diversi mesi. leggi anche Scream 6, l'intervista a Jenna Ortega, Melissa Barrera e Mulroney