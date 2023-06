Jenna Ortega parla di Mercoledì 2

Serie TV

Dall’attesa The Idol, al ritorno di Black Mirror fino alla nuova serie di Zerocalcare: ecco tutti i titoli da non perdere nel mese di giugno

Funny Woman / Una reginetta in TV - Sky Serie. Dal 2 giugno, arriva la commedia tratta dal romanzo di Nick Hornby, che segue le vicende della reginetta di bellezza Barbara Parker alla fine degli anni Sessanta. Barbara vuole qualcosa di più, e per ritrovare sé stessa intraprende una “missione” per entrare nel mondo della commedia, fortemente dominato dagli uomini

The Idol - Sky Atlantic. Il 5 giugno debutta in Italia la nuova serie tv di Sam Levinson, creatore di Euphoria, con Lily-Rose Depp e The Weeknd. Presentata in anteprima al Festival del cinema di Cannes 2023, Lily-Rose Depp interpreta Jocelyn, una giovane stella del pop che intreccia una relazione con Tedros, losco proprietario di un club di Los Angeles e leader di una setta segreta