Bloody Mary, testo e significato della canzone di Lady Gaga

Le serie tv di successo hanno un pregio: riescono a riportare in auge mode e tendenze. Capita più spesso di quanto non ce ne si renda conto. L’ultimo fenomeno in tal senso è Mercoledì , la serie tv Netflix che ha ottenuto un successo straordinario ben oltre le aspettative, diventando addirittura cult. È successo con la canzone Bloody Mary di Lady Gaga, uscita nel 2011 ma accantonata nel dimenticatoio da chi troppo spesso ascolta distrattamente la musica e non è particolarmente affezionato alla produzione della cantante italo-americana. Deve la sua rinnovata fortuna al famoso ballo di Mercoledì e al trend social che lo vuole come colonna sonora del famoso ballo con le mani, diventato irrinunciabile per chiunque voglia fare visualizzazioni.

Il testo di Bloody Mary

Money

Oh

Love is just a history that they may prove

And when you're gone

I'll tell them my religion's you

When Punktious comes to kill the king upon his throne

I'm ready for their stones

I'll dance, dance, dance

With my hands, hands, hands

Above my head, head, head

Like Jesus said

I'm gonna dance, dance, dance

With my hands, hands, hands above my head

Hands together, forgive him before he's dead, because

I won't cry for you

I won't crucify the things you do

I won't cry for you

See, when you're gone, I'll still be Bloody Mary

Love

We are not just art for Michelangelo to carve

He can't rewrite the aggro of my furied heart

I'll wait on mountain tops in Paris, cold

J'veux pas mourir toute seule

I'll dance, dance, dance

With my hands, hands, hands

Above my head, head, head

Like Jesus said

I'm gonna dance, dance, dance

With my hands, hands, hands above my head

Hands together, forgive him before he's dead, because

I won't cry for you

I won't crucify the things you do

I won't cry for you

See, when you're gone, I'll still be Bloody Mary

Love

Gaga, Gaga

Gaga, Gaga

Gaga, Gaga

Gaga, Gaga

Gaga, Gaga

Gaga, Gaga

Gaga, Gaga

Gaga, Gaga

Dum dum, da-di-da

Dum dum, da-di-da-dadda-da-di-da

Dum dum, da-di-da

Dum dum, da-di-da

Dum dum, da-di-da-dadda-da-di-da

Dum dum, da-di-da

I won't cry for you

I won't crucify the things you do, do, do

I won't cry for you

See, when you're gone, I'll still be Bloody Mary

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Líberate, mi amor