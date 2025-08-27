Mercoledì 2, Jenna Ortega e Burton anticipano cosa vedremo nel finale

Il conto alla rovescia è quasi finito: la seconda metà della seconda stagione dello show cult di Netflix debutterà sulla piattaforma di streaming il 3 settembre 2025 e, per accendere la curiosità dei fan, è stato rilasciato un esclusivo sneak peek. Il breve video offre uno sguardo ai colpi di scena, ai misteri e ai ritorni inattesi che caratterizzeranno gli episodi conclusivi. A commentare sono tutti i grandi protagonisti di questo fenomeno di culto, compresi i co-creatori Alfred Gough e Miles Millar



L’attesa spasmodica sta per finire: la seconda metà di Mercoledì 2 è in dirittura d’arrivo, per la gioia dei fan dell’eroina del gotici teen Jenna Ortega.

Lo show cult di Netflix che deve molto del suo straordinario successo allo zampino di quel Re Mida dell’orrore gotico che è Tim Burton debutterà sulla piattaforma di streaming il 3 settembre 2025 (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Per accendere la curiosità dei fan, è stato rilasciato un esclusivo sneak peek. Il breve video offre uno sguardo ai colpi di scena, ai misteri e ai ritorni inattesi che caratterizzeranno gli episodi conclusivi. A commentare sono tutti i grandi protagonisti di questo fenomeno di culto, in primis Jenna Ortega e Tim Burton assieme al cast. E non mancano all’appello nemmeno i co-creatori Alfred Gough e Miles Millar.

Tutti quanti sono pronti a stuzzicare le aspettative, senza ovviamente svelare troppo…

Potete guardare il video che anticipa il finale di stagione di Mercoledì 2 nella clip che trovate in fondo a questo articolo.

Una stagione più intricata e adrenalinica Nel video promozionale (che trovate in fondo) Jenna Ortega descrive questa seconda parte come “caos puro”, un intreccio di trame complesse e tensioni sempre più fitte tra i personaggi. I creatori confermano: la narrazione diventerà più ambiziosa, mantenendo però il nucleo della serie: un mistero avvincente, con sorprese continue. “Ci piace costruire enigmi che tengono lo spettatore con il fiato sospeso”, spiegano Gough e Millar, sottolineando come Burton abbia concepito ogni episodio secondo il principio del “tutti sospettati”.

Il regista Tim Burton aggiunge: “C'è un inizio e una fine… e tutto ciò che accade nel mezzo è come un’improvvisazione jazz: caotica in apparenza, ma studiata per arrivare a un momento di forte impatto”. In altre parole, ogni dettaglio apparentemente casuale trova il suo posto nel grande disegno narrativo. Approfondimento Mercoledì 2, perché è importante l'ingresso di Nonna nella storia

La strategia dietro la divisione in due parti Separare la stagione in due blocchi non è stata una scelta casuale: il ritmo e la tensione narrativa cambiano drasticamente. “Quando dividi una stagione, l’episodio 4 deve essere qualcosa di speciale”, affermano i creatori Alfred Gough e Miles Millar. Il finale promette di essere “l’episodio più oscuro che abbiamo mai realizzato”, un punto di svolta cruciale che eleverà il tono della serie e ne intensificherà l’atmosfera. Approfondimento Mercoledì 2, il red carpet della premiere a Londra. FOTO

Ritorni sorprendenti e personaggi in evoluzione Tra i ritorni più attesi c’è Gwendoline Christie nei panni della preside Larissa Weems, apparentemente deceduta nella prima stagione. Come spiegano i creatori: “Nel nostro mondo, nessuno è davvero morto”. Weems tornerà come guida spirituale per Mercoledì, che dovrà affrontare una dimensione ultraterrena dopo l’attacco di Tyler a Willow Hill. Christie anticipa: “Si rispettano… ma si odiano anche un po’. È una dinamica affascinante da esplorare”. Inoltre, il misterioso Tyler (Hunter Doohan), ibrido Hyde sopravvissuto, ora è senza padrone. Alfred Gough commenta: “Un Hyde non può vivere senza padrone. Cosa succederà ora?” Mercoledì, più determinata che mai, si prepara a fermarlo. Approfondimento Mercoledì, quando esce la seconda stagione: il trailer e le immagini