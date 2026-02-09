Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cinema

Cime tempestose al cinema: perché Heathcliff e Catherine non smettono di tornare

Paolo Nizza

Paolo Nizza
©Getty

Un classico che si trasforma da sempre in cinema. Il grande schermo lo ha addolcito, tradito, radicalizzato. Mentre una nuova rilettura del romanzo di Emily Brontë, diretta da Emerald Fennell e interpretata da Margot Robbie e Jacob Elordi, in arrivo  al cinema dal 12 febbraio, riporta nelle sale una delle storie più discusse della letteratura ottocentesca, questo viaggio tra gli adattamenti del passato prova a rispondere a una domand: perché Heathcliff e Catherine continuano a tormentarci e affascinarci?

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ