Un classico che si trasforma da sempre in cinema. Il grande schermo lo ha addolcito, tradito, radicalizzato. Mentre una nuova rilettura del romanzo di Emily Brontë, diretta da Emerald Fennell e interpretata da Margot Robbie e Jacob Elordi, in arrivo al cinema dal 12 febbraio, riporta nelle sale una delle storie più discusse della letteratura ottocentesca, questo viaggio tra gli adattamenti del passato prova a rispondere a una domand: perché Heathcliff e Catherine continuano a tormentarci e affascinarci?