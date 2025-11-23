Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Tra fantasy e romance, perché la narrativa di genere è più popolare che mai

Vittoria Romagnuolo

La prima edizione di FantaSia Book Party, il primo Festival interamente dedicato alla narrativa fantasy, ha riunito a Napoli migliaia di lettori di tutte le età appassionati di libri di storie fantastiche. Con Flaminia Galeoni, autrice per il gruppo Feltrinelli, esaminiamo il valore del fantasy in Italia, genere amatissimo e sempre più di tendenza, anche grazie ai social media, a fenomeni come BookTok, all'universo dei film e delle serie tv

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ