La prima edizione di FantaSia Book Party, il primo Festival interamente dedicato alla narrativa fantasy, ha riunito a Napoli migliaia di lettori di tutte le età appassionati di libri di storie fantastiche. Con Flaminia Galeoni, autrice per il gruppo Feltrinelli, esaminiamo il valore del fantasy in Italia, genere amatissimo e sempre più di tendenza, anche grazie ai social media, a fenomeni come BookTok, all'universo dei film e delle serie tv