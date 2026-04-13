Elodie, Franceska e Diletta Leotta insieme sul lago di Como

Il Lago di Como ha ospitato un fine settimana che si è rapidamente trasformato in un evento dal forte impatto mediatico, dove immagini, relazioni e atmosfera conviviale si sono intrecciati in un racconto dominato dall’estetica e dalla visibilità social. Elodie, attualmente in un anno sabbatico, ha riunito un gruppo di amiche e collaboratrici per una breve vacanza improntata alla condivisione femminile
Sul Lago di Como si è svolto un fine settimana che, in breve tempo, ha assunto i contorni di un appuntamento di grande risonanza mediatica, in cui immagini, rapporti personali e momenti di convivialità si sono sovrapposti in un racconto fortemente orientato all’estetica e alla dimensione social. La protagonista (anzi: una delle protagoniste) è Elodie: nel pieno del suo anno sabbatico, la cantante e attrice ha organizzato un incontro con un gruppo di amiche e collaboratrici, dando vita a un contesto incentrato sulla condivisione tra donne.
Pur con la presenza anche di componenti dello staff, l’attenzione si è concentrata soprattutto sulle figure femminili protagoniste, che tra uscite in barca, momenti di relax e ambientazioni di pregio hanno alimentato una serie di contenuti rapidamente diffusisi online. Gli scatti realizzati al tramonto e le situazioni più spontanee hanno contribuito a trasformare una semplice parentesi primaverile in una narrazione costruita attorno ai temi di amicizia, eleganza e complicità.
In fondo a questo articolo trovate il post condiviso nelle scorse ore da Elodie sul suo account ufficiale di Instagram.
Diletta Leotta e la forza di un legame storico
Tra le figure più rilevanti del gruppo spicca Diletta Leotta, legata da una lunga amicizia a Elodie e parte integrante di questo contesto affiatato. La conduttrice ha preso parte al weekend pur essendo ormai prossima al parto (previsto per maggio), mostrando un aspetto sereno che ha aggiunto un tono intimo e disteso all’intero soggiorno.
La sua presenza evidenzia la continuità di un rapporto che resiste ai ritmi intensi delle rispettive carriere. Diletta Leotta si trova infatti in una fase di transizione personale, in attesa del secondo figlio avuto dal marito Loris Karius, prima di riprendere gli impegni professionali legati ai Mondiali negli Stati Uniti.
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Elodie e Franceska: vicinanza sempre più centrale
Al centro dell’attenzione mediatica resta il rapporto tra Elodie e Franceska Nuredini, apparse inseparabili durante il soggiorno a Villa Jolanda, una dimora in stile Liberty situata a Brunate e caratterizzata da un costo superiore ai 4.000 euro a notte.
Tra ambienti eleganti, saloni decorati e spazi esterni con piscina, la loro complicità è apparsa particolarmente evidente. Gesti affettuosi, sguardi intensi e una continua vicinanza hanno alimentato l’interesse attorno al loro rapporto. A rafforzare questa percezione contribuisce anche il commento “Amore mio” lasciato da Franceska sotto il post di Elodie, elemento che sottolinea la profondità del legame tra le due.
Un rapporto che, nato in un contesto professionale legato al palco, sembra essersi consolidato in una dimensione più personale e stabile, rafforzata dalla privacy e dall’esclusività della villa.
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Magnetica, Erotica, Galattica, Audace. Elodie è un'esplosione di anime ed identità nel Live Show 2025 che l'ha portata sui palchi degli stadi di Milano e di Napoli davanti a decine di migliaia di fan. Per la notte allo Stadio Diego Armando Maradona, dove si esibisce come prima donna della storia dell'iconico palco, la cantante ripropone lo stile su misura studiato per il viaggio attraverso i suoi successi aggiungendo note di colore azzurro che entusiasmano in pubblico locale A cura di Vittoria Romagnuolo