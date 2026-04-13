Elodie, Franceska e Diletta Leotta insieme sul lago di Como

Il Lago di Como ha ospitato un fine settimana che si è rapidamente trasformato in un evento dal forte impatto mediatico, dove immagini, relazioni e atmosfera conviviale si sono intrecciati in un racconto dominato dall’estetica e dalla visibilità social. Elodie, attualmente in un anno sabbatico, ha riunito un gruppo di amiche e collaboratrici per una breve vacanza improntata alla condivisione femminile

Sul Lago di Como si è svolto un fine settimana che, in breve tempo, ha assunto i contorni di un appuntamento di grande risonanza mediatica, in cui immagini, rapporti personali e momenti di convivialità si sono sovrapposti in un racconto fortemente orientato all’estetica e alla dimensione social. La protagonista (anzi: una delle protagoniste) è Elodie: nel pieno del suo anno sabbatico, la cantante e attrice ha organizzato un incontro con un gruppo di amiche e collaboratrici, dando vita a un contesto incentrato sulla condivisione tra donne.

Pur con la presenza anche di componenti dello staff, l’attenzione si è concentrata soprattutto sulle figure femminili protagoniste, che tra uscite in barca, momenti di relax e ambientazioni di pregio hanno alimentato una serie di contenuti rapidamente diffusisi online. Gli scatti realizzati al tramonto e le situazioni più spontanee hanno contribuito a trasformare una semplice parentesi primaverile in una narrazione costruita attorno ai temi di amicizia, eleganza e complicità.

In fondo a questo articolo trovate il post condiviso nelle scorse ore da Elodie sul suo account ufficiale di Instagram.