Diletta Leotta annuncia la sua seconda gravidanza: "Regalo più bello"

Un Natale speciale per Diletta Leotta e Loris Karius. La conduttrice televisiva e il calciatore hanno annunciato su Instagram di aspettare il loro secondo figlio, condividendo un momento di felicità familiare con i follower. “Non potevamo desiderare regalo più bello per questo Natale. Aria sta per diventare una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio”, ha scritto la showgirl in un post accompagnato da una foto insieme al marito, alla piccola Aria e al loro cagnolino: famiglia al completo con il pancione in vista e sorrisi radiosi. Poco prima del post, la conduttrice e bordocampista di Dazn aveva fornito un importante indizio ai suoi follower con una Instagram Story in cui veniva ritratta solo la sua pancia con sopra la manina di Aria e l'emoji di un cuore bianco.

La storia della coppia

Diletta Leotta e Loris Karius stanno insieme da circa tre anni e si sono sposati nell'estate del 2024 alle Eolie, poco meno di un anno dopo la nascita della prima figlia Aria, avvenuta nell'agosto del 2023. I due si erano conosciuti in Inghilterra e lei aveva raccontato l'incontro come un colpo di fulmine: “La sera che l’ho conosciuto ho detto alle mie amiche: “Ho incontrato l’uomo della mia vita”". Secondo quanto aggiunto dall'ex portiere del Liverpool, i due non si sarebbero riconosciuti immediatamente: “Non sapevo chi fosse, lei non sapeva chi fossi. Tra noi c’è stata una connessione automatica. Mi è piaciuta al primo sguardo”. Ora la coppia forma una famiglia felice che è pronta ad allargarsi ancora molto presto.