Marracash ed Elodie tornano insieme sul palco alla Barona. VIDEO

Una sorpresa così non se l’aspettavano nemmeno loro della Barona, il quartiere in cui Marracash è cresciuto, da cui ha mosso i primi passi verso i vertici dell’hip hop italiano. E trattenere l’emozione nel vedere salire sul palco del Marra Block Party Elodie per esibirsi in un duetto con il padrone di casa e suo ex compagno sulle note di Niente canzoni d’amorei, il cui ritornello recita: "Ci sarà sempre un po' ti te in me/ci sarà sempre un po' di me in te". Al termine dell’esibizione, i due si sono abbracciati, per la gioia del pubblico.