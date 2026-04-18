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Marracash ed Elodie tornano insieme sul palco alla Barona. VIDEO

Musica

Il rapper e la cantante si sono ritrovati a 5 anni dalla fine della loro relazione per duettare sulle note di "Niente canzoni d'amore"

Una sorpresa così non se l’aspettavano nemmeno loro della Barona, il quartiere in cui Marracash è cresciuto, da cui ha mosso i primi passi verso i vertici dell’hip hop italiano. E trattenere l’emozione nel vedere salire sul palco del Marra Block Party Elodie per esibirsi in un duetto con il padrone di casa e suo ex compagno sulle note di Niente canzoni d’amorei, il cui ritornello recita: "Ci sarà sempre un po' ti te in me/ci sarà sempre un po' di me in te". Al termine dell’esibizione, i due si sono abbracciati, per la gioia del pubblico.

La storia del brano

Pur essendo stato scritto nel 2016 con il featuring di Federica Abbate, il brano si è legato indissolubilmente alla coppia ed è stato cantato anche da Elodie nel 2020. La stessa Elodie lo aveva cantato nel suo concerto a San Siro nel 2025, dimostrando di mantenere sempre un bel ricordo della relazione durata due anni, nata dopo il featuring in Margarita e conclusasi sostanzialmente con l’uscita di Noi, loro, gli altri, album di Marracash sulla cui copertina compare anche Elodie.

Il nuovo incontro

Per anni i fan hanno sperato in un ritorno di fiamma, più volte escluso dai due nonostante i buoni rapporti conservati e i bei ricordi condivisi. Potete vedere il video dell’esibizione di Marracash ed Elodie al Marra Block Party nel post Instagram embeddato qui sotto.

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