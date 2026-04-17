Madame e Marracash, testo e significato del singolo Volevo capire

Nel 2021 Madame ha pubblicato il suo primo album contenente anche la canzone Voce presentata in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. Due anni dopo l’artista è tornata in gara con Il bene nel male. Tra i suoi brani più noti troviamo Marea, L’eccezione e Aranciata
Madame ha pubblicato Disincanto, arrivato a circa tre anni di distanza dal precedente lavoro L'amore. Il nuovo album include il brano Volevo capire in duetto con Marracash. In occasione dell’uscita del disco, la cantautrice ha raccontato: “Oggi non voglio solo gioire dell’uscita del mio nuovo album, voglio gioire soprattutto delle persone a cui arriverà”.
madame e marracash, è uscito il brano volvevo capire
A circa tre anni dal precedente disco L’amore, Madame è tornata con il nuovo album Disincanto: “Perché? Perché ci sono voluti tre anni? Perché ho mollato tutto sul più bello? Perché mi sono chiusa dentro di me, così dentro da non riuscire più ad uscirne? Perché non sono stata forte? Non ho le risposte. Ho solo tante, tantissime domande. E un disco”.
La cantautrice ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Oggi non voglio solo gioire dell’uscita del mio nuovo album, voglio gioire soprattutto delle persone a cui arriverà”. Madame ha aggiunto: “Ho fatto gli ascolti con alcuni di voi a Napoli e Roma e avevo un’ansia da esame di maturità, perché per quanto io faccia sentire la mia roba ad artisti, addetti, amici e parenti, i veri giudici siete voi, voi siete il vero fine. È il primo disco che ho scritto pensando a voi attivamente mentre scrivevo, volevo a tutti i costi darvi una mano per quanto possibile. Madame ha salvato una ragazzina e magari non solo lei”.
Disincanto contiene anche Volvo capire in duetto con Marracash: “Ho interrogato Marracash come un oracolo”. Parallelamente all’uscita dell’album, la cantautrice ha pubblicato il videoclip della collaborazione sul suo canale YouTube. Nel brano Madame e Marracash si interrogano sulle loro vite: dall’importanza dei sogni alla veridicità delle relazioni. Madame si chiede: "Volevo sapere se valessi qualcosa / Senza amore, senza stato, senza i miei soldi”. Marracash aggiunge: “Sono ricco, riconoscenza, so / Chi sono con, chi sono senza”.
Ecco il testo di Volevo capire di Madame e Marracash:
Ti chiedi mai chi sei senza quello che fai?
Ti chiedi mai se sei solo quello che fai?
Non mi voleva bene nessuno
Forse l’affetto è un bene di lusso
Cos’ho comprato e cos’è venuto da sé
Mi è arrivato tutto ad un certo punto
Dicono di non avermi visto, ma
Ho fatto di più per essere vista
Sopra la cima dei miei cadaveri
Un colle tra soli prati
Con sopra il mio crocifisso
E tu non mi sapresti più amare
Se mi vedessi senza quello che ho
Spogliami se vuoi farti male
Lasci sempre l’ultimo petalo
Volevo capire chi mi amasse davvero
Volevo capire quanto contano i soldi
Volevo sapere se valessi qualcosa
Volevo capire io davvero chi fossi
Volevo sapere tutta la verità
Volevo capire quanto contano i sogni
Volevo sapere se valessi qualcosa
Senza amore, senza stato, senza i miei soldi
Passato infame, quanto ero messo male
Ora ho una Amex senza massimale
Quanto è comune tra ‘sti palazzi Aler, farsi male
Quando il sistema lo devi scassinare
Per farsi uomini non c’è scelta
Solo nei narcotici c’è purezza
Sole dei tropici, che palette
Mi assalgono flash, ricorda il rosso della paletta
Sono ricco, riconoscenza, so
Chi sono con, chi sono senza
Non si dimentica che hai fatto per sopravvivenza
Tipo mia madre che rubava il cibo dalla mensa
Ero un impostore, mi sono imposto re
Solo con sudore, lacrime e sangue
Perché ho portato la croce in spalle che
Ora il mio Cristo piange diamante
Volevo capire chi mi amasse davvero
Volevo capire quanto contano i soldi
Volevo sapere se valessi qualcosa
Volevo capire io davvero chi fossi
Volevo sapere tutta la verità
Volevo capire quanto contano i sogni
Volevo sapere se valessi qualcosa
Senza amore, senza stato, senza i miei soldi
Volevo capire chi mi amasse davvero
Volevo capire quanto contano i soldi
Volevo sapere se valessi qualcosa
Volevo capire io davvero chi fossi
Volevo sapere tutta la verità
Volevo capire quanto contano i sogni
Volevo sapere se valessi qualcosa
Senza amore, senza stato, senza i miei soldi
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