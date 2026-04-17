Madame e Marracash, testo e significato del singolo Volevo capire

Nel 2021 Madame ha pubblicato il suo primo album contenente anche la canzone Voce presentata in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. Due anni dopo l’artista è tornata in gara con Il bene nel male. Tra i suoi brani più noti troviamo Marea, L’eccezione e Aranciata

madame e marracash, è uscito il brano volvevo capire

A circa tre anni dal precedente disco L’amore, Madame è tornata con il nuovo album Disincanto: “Perché? Perché ci sono voluti tre anni? Perché ho mollato tutto sul più bello? Perché mi sono chiusa dentro di me, così dentro da non riuscire più ad uscirne? Perché non sono stata forte? Non ho le risposte. Ho solo tante, tantissime domande. E un disco”.

La cantautrice ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Oggi non voglio solo gioire dell’uscita del mio nuovo album, voglio gioire soprattutto delle persone a cui arriverà”. Madame ha aggiunto: “Ho fatto gli ascolti con alcuni di voi a Napoli e Roma e avevo un’ansia da esame di maturità, perché per quanto io faccia sentire la mia roba ad artisti, addetti, amici e parenti, i veri giudici siete voi, voi siete il vero fine. È il primo disco che ho scritto pensando a voi attivamente mentre scrivevo, volevo a tutti i costi darvi una mano per quanto possibile. Madame ha salvato una ragazzina e magari non solo lei”.

Disincanto contiene anche Volvo capire in duetto con Marracash: “Ho interrogato Marracash come un oracolo”. Parallelamente all’uscita dell’album, la cantautrice ha pubblicato il videoclip della collaborazione sul suo canale YouTube. Nel brano Madame e Marracash si interrogano sulle loro vite: dall’importanza dei sogni alla veridicità delle relazioni. Madame si chiede: "Volevo sapere se valessi qualcosa / Senza amore, senza stato, senza i miei soldi”. Marracash aggiunge: “Sono ricco, riconoscenza, so / Chi sono con, chi sono senza”.

Ecco il testo di Volevo capire di Madame e Marracash:

Ti chiedi mai chi sei senza quello che fai?

Ti chiedi mai se sei solo quello che fai?



Non mi voleva bene nessuno

Forse l’affetto è un bene di lusso

Cos’ho comprato e cos’è venuto da sé

Mi è arrivato tutto ad un certo punto

Dicono di non avermi visto, ma

Ho fatto di più per essere vista

Sopra la cima dei miei cadaveri

Un colle tra soli prati

Con sopra il mio crocifisso

E tu non mi sapresti più amare

Se mi vedessi senza quello che ho

Spogliami se vuoi farti male

Lasci sempre l’ultimo petalo

Volevo capire chi mi amasse davvero

Volevo capire quanto contano i soldi

Volevo sapere se valessi qualcosa

Volevo capire io davvero chi fossi

Volevo sapere tutta la verità

Volevo capire quanto contano i sogni

Volevo sapere se valessi qualcosa

Senza amore, senza stato, senza i miei soldi

Passato infame, quanto ero messo male

Ora ho una Amex senza massimale

Quanto è comune tra ‘sti palazzi Aler, farsi male

Quando il sistema lo devi scassinare

Per farsi uomini non c’è scelta

Solo nei narcotici c’è purezza

Sole dei tropici, che palette

Mi assalgono flash, ricorda il rosso della paletta

Sono ricco, riconoscenza, so

Chi sono con, chi sono senza

Non si dimentica che hai fatto per sopravvivenza

Tipo mia madre che rubava il cibo dalla mensa

Ero un impostore, mi sono imposto re

Solo con sudore, lacrime e sangue

Perché ho portato la croce in spalle che

Ora il mio Cristo piange diamante

Volevo capire chi mi amasse davvero

Volevo capire quanto contano i soldi

Volevo sapere se valessi qualcosa

Volevo capire io davvero chi fossi

Volevo sapere tutta la verità

Volevo capire quanto contano i sogni

Volevo sapere se valessi qualcosa

Senza amore, senza stato, senza i miei soldi

Volevo capire chi mi amasse davvero

Volevo capire quanto contano i soldi

Volevo sapere se valessi qualcosa

Volevo capire io davvero chi fossi

Volevo sapere tutta la verità

Volevo capire quanto contano i sogni

Volevo sapere se valessi qualcosa

Senza amore, senza stato, senza i miei soldi