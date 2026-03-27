Madame, è uscito il nuovo singolo Ok: testo e significato

La cantante torna dopo tre anni di silenzio con un brano che racconta come un semplice "ok" ripetuto all'infinito possa diventare una prigione
Madame presenta Ok, il secondo singolo che anticipa il nuovo album Disincanto, in uscita venerdì 17 aprile per Sugar Music. Il brano - disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 27 marzo - è scritto dalla stessa cantautrice e prodotto da Nicolas Biasin, in arte Bias.
Il testo
Una settimana che mando giù le pills con
L'acqua con le gocce (Ah), sembra ci sia l'olio
Quattro settimane che mi butto nel letto
Sembra mi rigetti, sembra che mi odii
Otto settimane che scopo controvoglia
Mi fa schifo il porno, sembro in menopausa
Sedici settimane che mangio di nascosto
Resto chiusa al cesso, tipo anche per ore
Ventiquattro settimane, porca la Ma–
Mi sento uno zombie, sembra che poppo franzi
Sessantotto settimane che non parlo con mio padre
E mi sento meno male
Sì, fra', penso: "Menomale"
È tutta una vita che faccio pena a te (A te)
Ma tu invece a me? (A me)
Ma tu invece a me?
Okay, okay (Okay, okay, okay)
È tutta una vita che io penso per te (Per te)
Ma tu invece a me? (A me)
Ma tu invece a me?
Okay (Okay, okay, okay, okay, okay)
"Come sei?", okay
"Vieni qua", okay
"Fallo te", okay
"Prendi qua", okay (Okay)
"Scusa se", okay
"Scusa, fra'", okay
"Resta qua", okay
"Solo un bacio", okay (Okay, okay, okay, okay)
"Come sei?", okay
"Vieni qua", okay
"Fallo te", okay
"Prendi qua", okay
"Scusa se", okay
"Scusa, fra'", okay
"Resta qua", okay
"Solo un bacio", okay (Okay, okay)
Tutti prendon meriti per me (Okay)
Tutti prendon soldi dai miei guai (Okay)
Tutti mi vogliono dentro i jeans
Prendono il fottere con me come un'experience (O-O-Okay)
Queste ballerine che mi scrivono in DM (Oh-oh)
Vogliono la M (Ah) in mezzo alle tette
Baby, spero che da me tu voglia solo sesso (Sesso)
Perché per il tour io non ho abbastanza budget (Budget)
Mi dicono che sono vittima di me stessa (Okay)
Ma io non ho così tanto potere su me stessa (Okay)
Ho un campo gravitazionale, io non ho una fessa
Se mi prende incinta il bocia, non esce la testa
"Come sei?", okay
"Vieni qua", okay
"Fallo te", okay
"Prendi qua", okay
"Scusa se", okay
"Scusa, fra'", okay
"Resta qua", (Okay) okay (Okay)
"Solo un bacio", okay
"Come sei?", okay
"Vieni qua", okay
"Fallo te", okay
"Prendi qua", okay
"Scusa se", okay
"Scusa, fra'", okay
"Resta qua", okay
"Solo un bacio", okay (Okay, okay, okay, okay)
Queste ballerine che mi scrivono in DM
Queste ballerine che mi scrivono in DM
Vogliono la M in mezzo alle tette
Vogliono la M in mezzo alle tette
Il significato
Ok affronta uno dei temi più sottili e diffusi: l'incapacità di dire di no. Madame racconta la ripetizione ossessiva della parola "ok" come una forma di difesa e allo stesso tempo di perdita di sé: un modo per evitare conflitti e per essere accettati che, però, tradisce la propria identità. Il racconto, dunque, ruota attorno a una delle sensazioni più dolorose: quella del sentirsi intrappolati in situazioni che non ci rispecchiano. Dopo una partenza dal ritmo sognante, l'artista rappa su una base tipicamente trap, curata ancora una volta da Bias. Il clima che ne emerge è claustrofobico, ma è una sensazione che tutti - una volta nella vita - hanno sperimentato.
La carriera di Madame
Madame, pseudonimo di Francesca Calearo, nasce a Vicenza il 16 gennaio 2002. Dopo aver ottenuto notorietà nel 2018 grazie al brano Sciccherie, nel 2021 si aggiudica la Targa Tenco sia nella categoria "Miglior opera prima" per il suo album d'esordio eponimo, sia nella categoria "Miglior canzone" per il singolo Voce. Ha partecipato in gara al Festival di Sanremo nel 2021 con Voce e nel 2023 con Il bene nel male, vincendolo nel 2024 come co-autrice del brano La noia, cantato da Angelina Mango. Il suo album d'esordio Madame, del marzo 2021, svetta in cima alle classifiche e viene certificato doppio platino. Il secondo album, Amore, esce nel 2023: con Disincanto, Madame torna dopo tre anni con il suo terzo lavoro in studio.