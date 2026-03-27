Madame, è uscito il nuovo singolo Ok: testo e significato

Madame presenta Ok, il secondo singolo che anticipa il nuovo album Disincanto, in uscita venerdì 17 aprile per Sugar Music. Il brano - disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 27 marzo - è scritto dalla stessa cantautrice e prodotto da Nicolas Biasin, in arte Bias.

Il testo

Una settimana che mando giù le pills con

L'acqua con le gocce (Ah), sembra ci sia l'olio

Quattro settimane che mi butto nel letto

Sembra mi rigetti, sembra che mi odii

Otto settimane che scopo controvoglia

Mi fa schifo il porno, sembro in menopausa

Sedici settimane che mangio di nascosto

Resto chiusa al cesso, tipo anche per ore

Ventiquattro settimane, porca la Ma–

Mi sento uno zombie, sembra che poppo franzi

Sessantotto settimane che non parlo con mio padre

E mi sento meno male

Sì, fra', penso: "Menomale"

È tutta una vita che faccio pena a te (A te)

Ma tu invece a me? (A me)

Ma tu invece a me?

Okay, okay (Okay, okay, okay)

È tutta una vita che io penso per te (Per te)

Ma tu invece a me? (A me)

Ma tu invece a me?

Okay (Okay, okay, okay, okay, okay)

"Come sei?", okay

"Vieni qua", okay

"Fallo te", okay

"Prendi qua", okay (Okay)

"Scusa se", okay

"Scusa, fra'", okay

"Resta qua", okay

"Solo un bacio", okay (Okay, okay, okay, okay)

"Come sei?", okay

"Vieni qua", okay

"Fallo te", okay

"Prendi qua", okay

"Scusa se", okay

"Scusa, fra'", okay

"Resta qua", okay

"Solo un bacio", okay (Okay, okay)

Tutti prendon meriti per me (Okay)

Tutti prendon soldi dai miei guai (Okay)

Tutti mi vogliono dentro i jeans

Prendono il fottere con me come un'experience (O-O-Okay)

Queste ballerine che mi scrivono in DM (Oh-oh)

Vogliono la M (Ah) in mezzo alle tette

Baby, spero che da me tu voglia solo sesso (Sesso)

Perché per il tour io non ho abbastanza budget (Budget)

Mi dicono che sono vittima di me stessa (Okay)

Ma io non ho così tanto potere su me stessa (Okay)

Ho un campo gravitazionale, io non ho una fessa

Se mi prende incinta il bocia, non esce la testa

"Come sei?", okay

"Vieni qua", okay

"Fallo te", okay

"Prendi qua", okay

"Scusa se", okay

"Scusa, fra'", okay

"Resta qua", (Okay) okay (Okay)

"Solo un bacio", okay

"Come sei?", okay

"Vieni qua", okay

"Fallo te", okay

"Prendi qua", okay

"Scusa se", okay

"Scusa, fra'", okay

"Resta qua", okay

"Solo un bacio", okay (Okay, okay, okay, okay)

Queste ballerine che mi scrivono in DM

Queste ballerine che mi scrivono in DM

Vogliono la M in mezzo alle tette

Vogliono la M in mezzo alle tette

Il significato

Ok affronta uno dei temi più sottili e diffusi: l'incapacità di dire di no. Madame racconta la ripetizione ossessiva della parola "ok" come una forma di difesa e allo stesso tempo di perdita di sé: un modo per evitare conflitti e per essere accettati che, però, tradisce la propria identità. Il racconto, dunque, ruota attorno a una delle sensazioni più dolorose: quella del sentirsi intrappolati in situazioni che non ci rispecchiano. Dopo una partenza dal ritmo sognante, l'artista rappa su una base tipicamente trap, curata ancora una volta da Bias. Il clima che ne emerge è claustrofobico, ma è una sensazione che tutti - una volta nella vita - hanno sperimentato.