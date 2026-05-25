Con King Marracash, il docufilm diretto da Pippo Mezzapesa dal 25 al 27 maggio al cinema, l’Italia trova finalmente il modo giusto per raccontare il rap: non trasformandolo in leggenda, ma entrandoci dentro. Prima ci avevano provato in molti, da Wild Style a Boyz n the Hood, da 8 Mile a Straight Outta Compton. Un viaggio tra periferie, rabbia, musica e cinema per capire perché il rap sia stato uno dei generi più difficili da portare sul grande schermo