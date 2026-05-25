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Cinema

King Marracash e i film che hanno trasformato il rap in cinema

Paolo Nizza

Paolo Nizza

Con King Marracash, il docufilm diretto da Pippo Mezzapesa dal 25 al 27 maggio al cinema, l’Italia trova finalmente il modo giusto per raccontare il rap: non trasformandolo in leggenda, ma entrandoci dentro. Prima ci avevano provato in molti, da Wild Style a Boyz n the Hood, da 8 Mile a Straight Outta Compton. Un viaggio tra periferie, rabbia, musica e cinema per capire perché il rap sia stato uno dei generi più difficili da portare sul grande schermo

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