Eurovision Song Contest 2025, tutte le 37 canzoni in gara

A maggio trentasette artisti si sfideranno sul palco di Basilea per cercare di conquistare la vittoria della 69esima edizione dell’ Eurovision Song Contest . Lucio Corsi ( FOTO ) rappresenterà l’Italia con Volevo essere un duro, mentre Gabry Ponte sarà il portabandiera di San Marino con il brano Tutta l’Italia. Ecco le canzoni in gara.

eurovision song contest 2025, i 37 brani in gara

In seguito alla vittoria di Nemo con il brano The Code nel 2024, la Svizzera ospiterà l’Eurovision Song Contest 2025. L’arena St. Jakobshalle di Basilea vedrà trentasette nazioni esibirsi tra pop, fuochi d'artificio e coreografie spettacolari destinate a entrare nella storia della competizione.

Lucio Corsi porterà la magia di Volevo essere un duro per l’Italia, mentre Gabry Ponte farà ballare con Tutta l’Italia per San Marino. Grande attesa anche per la favorita Svezia in gara con Bara Bada Bastu dei Kaj. Occhi puntati sull’Estonia con Espresso Macchiato di Tommy Cash e sulla Repubblica Ceca rappresentata da Adonxs con Kiss Kiss Goodbye.