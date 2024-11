Andrea Spezzacatena, chi era il "ragazzo dai pantaloni rosa"

Diretto da Margherita Ferri e uscito di recente nelle sale, il film racconta la vera storia di Andrea Spezzacatena, un ragazzo di 15 anni che nel 2012 si tolse la vita dopo essere stato vittima di bullismo e cyberbullismo, per aver indossato a scuola un paio di pantaloni che, stinti in un lavaggio, erano diventati rosa. Prima di approdare sul grande schermo, la sua vicenda è diventata un libro, scritto dalla madre Teresa Manes

Si intitola “Il ragazzo dai pantaloni rosa” il nuovo film diretto da Margherita Ferri che, uscito nelle sale lo scorso 7 novembre, sta conquistando sempre più l'attenzione del pubblico. Presentata alla Festa del cinema di Roma, la pellicola racconta la vera storia di Andrea Spezzacatena, un ragazzo di 15 anni che nel 2012 si tolse la vita dopo essere stato vittima di bullismo e cyberbullismo. Prima di approdare sul grande schermo, la sua vicenda è diventata un libro, grazie alla madre Teresa Manes che ne è l'autrice. Andrea Spezzacatena divenne bersaglio di una violenta campagna di bullismo dopo aver indossato a scuola un paio di pantaloni che, stinti in un lavaggio, erano diventati rosa.

Chi era Andrea Spezzacatena

Andrea Spezzacatena si tolse la vita, a 15 anni, il 20 novembre 2012, dopo essere stato vittima di bullismo a scuola, al liceo scientifico Cavour di Roma. I compagni di classe avevano avevano creato anche una pagina Facebook contro di lui, etichettandolo come “il ragazzo dai pantaloni rosa”. Dopo la sua morte, la madre scoprì dal suo profilo social che il figlio era vittima di cyberbullismo. All'epoca, la morte di Andrea Spezzacatena scatenò non poche reazioni e proteste da parte di studenti in diverse scuole d'Italia.