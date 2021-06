Il mitico regista ha siglato un accordo con la piattaforma di streaming e produrrà diversi progetti cinematografici attraverso la sua società di produzione, la Amblin Partners. Quest'ultima aveva già collaborato con Netflix per il film "The Trial of Chicago 7", diretto nel 2020 da Aaron Sorkin e nominato agli Oscar per ben sei statuette. Tutti i titoli cinematografici che Spielberg produrrà per Netflix saranno visibili anche su Sky Q

Sarandos è il responsabile dei contenuti di Netflix e per lui avere una collaborazione con un mostro sacro del grande schermo del calibro di Spielberg è ovviamente motivo di lustro estremo. Ma qui non si parla soltanto di lustro: il nome del regista è una garanzia di qualità, come ha dimostrato nella sua rosea carriera sia in veste di regista sia in veste di produttore. Quindi fiore all'occhiello, sì, e anche tanta qualità eccelsa, per un entertainment di alto livello che preme sempre di più al colosso dello streaming.

L'intesa non prevede che tutte le pellicole siano dirette proprio da Spielberg in persona, chiaramente, tuttavia ogni pellicola uscirà dalla società di produzione di uno dei nomi più celebri della settimana arte. Con la sua supervisione, dunque (e con il suo rodassimo team di collaboratori). Quella con Steven Spielberg è una partnership che Netflix ha cercato per molto tempo: Ted Sarandos ha lungamente "corteggiato" il director de Lo squalo, giusto per citare uno dei tanti capolavori della filmografia di questo squalo dell’oceano filmico…

Le parole di Steven Spielberg



"In Amblin lo storytelling sarà sempre al centro dei nostri progetti. C'è l'incredibile opportunità di raccontare nuove storie e raggiungere il pubblico in nuovi modi", ha affermato Steven Spielberg in una nota diffusa da Netflix.



E ha aggiunto che questa nuova strada per i loro film "sarà estremamente appagante e non vediamo l'ora di iniziare".

L'entusiasmo all'idea di collaborare è quindi da ambo le parti. E i precedenti a sostegno di questo entusiasmo ci sono eccome: non si tratta infatti della prima volta che la Amblin Partners e Netflix collaborano.



È già accaduto pochi mesi fa, quando il colosso di streaming e la casa di produzione del regista hanno unito le forze per produrre il film The Trial of Chicago 7, diretto da Aaron Sorkin nel 2020 e nominato ai premi Oscar per ben 6 statuette.