Seconda giornata per il No Borders Music Festival 2023 , sul palco i Baustelle . Domenica 2 luglio Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini sono stati i protagonisti della ventottesima edizione della kermesse in programma ai L aghi di Fusine , Friuli Venezia Giulia.

Sabato 1° luglio Jack Johnson ha inaugurato il festival che ogni anno richiama migliaia di persone. Dopo il concerto dell’ artista di Upside Down , la formazione toscana è salita sul palco circondata da una vista spettacolare. I Baustelle hanno aperto lo show con Andiamo ai rave, Betabloccanti Cimiteriali Blues e La guerra è finita. Francesco Bianconi ha scherzato sul maltempo: “Non dico nulla. Una volta durante un concerto in Toscana dissi ‘Avete visto che abbiamo scampato la pioggia?’ Concerto annullato”.

Lo spettacolo è proseguito con alcune delle canzoni più celebri del gruppo, tra le quali Contro il mondo, Monumentale, Moda del lento e Amanda Lear.

Spazio all’omaggio a Lucio Battisti con il brano Se la mia pelle vuoi. La voce maschile del gruppo: “Una delle cose che ci accomuna è la passione per un cantautore, un pilastro chiamato Lucio Battisti. Come per tutti i grandi è difficile rapportarcisi così abbiamo scelto una canzone che fosse abbastanza in tema con l’atmosfera rock ’n roll e campestre del nostro ultimo album”.