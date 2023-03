No Borders Music Festival 2023, ci sono Stefano Bollani e Trilok Gurtu

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Il No Borders Music Festival , il festival musicale immerso nella natura al confine tra Italia, Austria e Slovenia, annuncia oggi il quarto concerto della sua 28esima edizione. L’atteso appuntamento annunciato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano è previsto per sabato 29 luglio 2022 alle ore 14:00. Stefano Bollani e Trilok Gurtu suoneranno insieme per la prima volta immersi nella natura dell’altopiano del Montasio a Sella Nevea (UD), uno dei luoghi che si fanno da portabandiera dell’attenzione al territorio grazie alla certificazione di turismo sostenibile secondo gli standard internazionali – GSTC.

approfondimento

Mika in concerto al No Borders Music Festival il 23 luglio

Sul sito ufficiale del festival www.nobordersmusicfestival.com sono inoltre consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo. Evento organizzato in collaborazione con Zenit srl.



Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Crédit Agricole Friuladria, BIM, Comune di Tarvisio, Comune di Chiusaforte, Allianz Assicurazioni, Idroelettrica Valcanale, ProntoAuto e Mastertent.



STEFANO BOLLANI & TRILOK GURTU

SABATO 29 LUGLIO 2023 (apertura ore 11:00; inizio concerto ore 14:00)