Mika in concerto al No Borders Music Festival il 23 luglio

Il No Borders Music Festival, il festival musicale al confine tra Italia, Austria e Slovenia, annuncia oggi il terzo grande nome del panorama musicale internazionale della sua 28esima edizione. Inizia la sua carriera nel 2007 con il singolo Grace Kelly e da quel momento non si ferma più. Mika con 5 studio album all’attivo e una serie di hit internazionali, da Relax Take It Easy a Happy Ending, da We are Golden a Stardust, da Elle Me Dit a Tomorrow, si afferma come uno dei più originali cantautori pop di questa generazione. L’attività concertistica lo porta a esibirsi costantemente in tour in tutti e cinque i continenti del mondo, dai teatri americani alle grandi arene in Corea e Giappone, senza dimenticare i concerti sinfonici nei teatri d’opera in Canada e Italia e gli spettacoli straordinari parigini al Parc des Princes, a Versailles, alla Philarmonie e a Bercy. Il suo ultimo lavoro è appena uscito, la colonna sonora del film da lui composta e prodotta Zodi and Tehu , The Two Princes Of The Desert e, sempre nel 2023, pubblicherà nuove canzoni.



Mika, applaudito conduttore dell’Eurovision Song Contest 2022 insieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan, ha una ampia esperienza televisiva come giudice di XFactor Italia (5 edizioni) e coach nell’edizione francese di The Voice (6 edizioni), ma per lui la sfida più grande è stata ideare, concepire e realizzare con la più minuziosa cura di dettagli un varietà tutto proprio: per due anni consecutivi, su Raidue ha presentato Stasera CasaMika, un acclamato one-man-show di musica, intrattenimento e racconti di un viaggio molto particolare attraverso l’Italia. Successivamente ha autonomamente prodotto i suoi show musicali per il web e la tv.



Attivo anche nel sociale, dopo il disastro delle esplosioni nella capitale libanese ad agosto 2020, Mika ha realizzato “I Love Beirut”, un evento in streaming per raccogliere fondi per la Croce Rossa Libanese, uno sforzo che ha gratificato Mika con l’onorificenza della Palma d’Argento dell’Ordine Nazionale Libanese al Merito. Mika è stato anche insignito Cavaliere Dell’ordine Delle Arti E Delle Lettere in Francia e si occupa anche di design con la sorella Yasmine Penniman, in arte DaWack.



Sul sito ufficiale del festival www.nobordersmusicfestival.com sono inoltre consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo. Evento organizzato in collaborazione con Zenit srl. Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Crédit Agricole Friuladria, BIM, Comune di Tarvisio, Comune di Chiusaforte, Allianz Assicurazioni, Idroelettrica Valcanale, ProntoAuto e Mastertent.



MIKA

DOMENICA 23 LUGLIO 2023 (apertura ore 11:00; inizio concerto ore 14:00)

LAGHI DI FUSINE – TARVISIO (UD)

Prezzi dei biglietti: posto unico € 50,00 + dp

Biglietti in vendita su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone