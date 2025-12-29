Kanye West, per concerto 2026 schizzano prezzi stanze a Reggio Emilia

Camere a ruba e prezzi alle stelle a Reggio Emilia , dove il 18 luglio 2026 si terrà il concerto di Kanye West alla Rcf Arena , l’unica tappa italiana dell’artista più controverso del mondo della musica. Il primo show in Europa da 14 anni del rapper, nonché il primo in assoluto in Italia (dove nel 2024 Ye aveva invece organizzato un listening party ad Assago e a Casalecchio di Reno per festeggiare la pubblicazione dell’album Vultures 1 con Ty Dolla $ign), che ha già collezionato 30.000 biglietti venduti, ha infatti reso sold out quasi il 90 per cento degli alberghi in città. Inoltre, su siti di prenotazione di strutture come Booking e Airbnb, una potenziale prenotazione di alloggi tra il 18 e il 19 luglio 2026 schizza ora fuori dalla fascia media, nello specifico dagli 800 euro sulla prima piattaforma ai 1190 euro sulla seconda. In generale, più della metà degli host delle soluzioni ancora a disposizione offre sistemazioni a oltre 500 euro. Superati i giorni designati, invece, i prezzi degli stessi alloggi tornano alla normalità e si aggirano intorno ai 100 euro. C’è poi un’ulteriore complicazione: alcuni host mettono a disposizione l’appartamento solo nei giorni tra il 17 e il 20 luglio, sempre per diverse centinaia di euro. Nei comuni limitrofi, infine, i pochi posti disponibili viaggiano dai 300 euro in su. Tra ristorazione, trasporti e intrattenimento, l’afflusso dei fan di Kanye West garantirà quindi un significativo indotto economico alla città. Nel frattempo, sabato 27 dicembre il rapper è apparso a sorpresa nello spettacolo del comico statunitense Deon Cole all’Hollywood Improv, dove ha confermato di essere al lavoro su un nuovo album .

LE POLEMICHE PER LE IDEE ANTISEMITE

Nel 2023, Kanye West si sarebbe dovuto esibire in un evento esclusivo a Campovolo, ma dopo vari sopralluoghi e allestimenti, all’improvviso il progetto era stato annullato. “Voleva costruire un duomo in 30 giorni”, aveva rivelato lo scorso febbraio Clemente Zard, il direttore di Vivo Concerti (l’azienda che avrebbe dovuto seguire la produzione del concerto) in una puntata del podcast One Take. “Non era qualcosa fare sul palco, per quello c’erano progetti meravigliosi a parte che resteranno per sempre in archivio. Voleva proprio una struttura che celebrasse le sue canzoni e la sua figura, compresa un’area per il merchandising. Quando gli ho spiegato che nessuno avrebbe mai dato i permessi per realizzare tale edificio, mi ha accusato di mettere a repentaglio la sua salute mentale, si è infuriato ed è andato via improvvisando un rap”. Zard aveva proseguito il racconto della “giornata più surreale di tutta la mia vita”. In seguito, infatti, Ye, accompagnato dalla moglie Bianca Censori, aveva avanzato un’altra pretesa: “Voglio avere la cittadinanza italiana. Non mi va di tornare negli Stati Uniti e mi sta scadendo il visto. Voglio restare qui”. A causa della risposta negativa, si era però innervosito. “Lo reputo un genio, ma proprio per questo motivo arriva al livello in cui si avvita sulla sua genialità e perde contatto con la realtà, non è più concreto. Personalmente lo seguo da quando sono ragazzino e lo reputo il più grande di tutti i tempi, aveva concluso Zard. Tra gli altri episodi che l’hanno coinvolto negli anni, West ha anche ricevuto accuse di antisemitismo per diverse dichiarazioni rilasciate in rete e ha subito la sospensione temporanea degli account. Fanno tuttora discutere proprio a Reggio Emilia le posizioni politiche di Ye, che avrebbe espresso simpatie filonaziste tra canzoni come Heil Hitler (alla quale ha poi cambiato il titolo), magliette con svastica e dichiarazioni contro gli ebrei e piene di ammirazione per Hitler. “Reggio ha una sua storia ben definita, e le sue idee non coincidono con i valori di questa città e di quanti hanno lottato per la sua democrazia. Chi veicola tali messaggi ignora la responsabilità morale e civile che si ha nei confronti della cittadinanza, in particolare delle giovani generazioni”, ha dichiarato Anna Ferrari, presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.