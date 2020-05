Seppur per una fugace apparizione, nel corso delle sei stagioni di Sex and the City hanno fatto capolino sul set della serie di fine anni Novanta (QUIZ) alcuni nomi più o meno noti di musica, cinema e tv. Da Geri Halliwell delle Spice Girls ad un giovanissimo Bradley Cooper, passando per David Duchovny fino ad arrivare all’attuale presidente degli Stati Uniti.

Sex and the City è in onda su Sky Atlantic Confidential.

Donald Trump e Samantha

Non aveva ancora conquistato lo Studio Ovale, ma Trump era già una personalità importante nel panorama politico d'oltreoceano. Così, con chi altro avrebbe potuto dividere la scena una donna di successo e alla moda come Samatha? Eccoli - lei in primo piano, lui sullo sfondo - dentro ad un bar di Manhattan, con Trump intento a sorseggiare un whisky. Siamo nella seconda stagione di Sex and the City.

Bradley Cooper nel ruolo di Jake

Oggi è un attore e regista di successo. Allora Bradley Cooper (FOTO), agli esordi, era Jake, un giovane che ha avuto una breve avventura con Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker: FOTO). Il ragazzo sparisce dalla vita della protagonista non appena la nota sulla cover di un magazine alla moda. Siamo nel quarto episodio della seconda stagione di Sex and the City.

Matthew McConaughey fa flop con Carrie Bradshaw

L'attore recita nella serie nei panni di se stesso. In Sex and the City 3, nell'episodio intitolato Fuga dalla città, Carrie si reca a Los Angeles accompagnata dalle inseparabili amiche. Qui incontra proprio McConaughey per discutere di come trasformare la rubrica che dà il nome alla serie in un film. I due, però, non sembrano affatto intendersi.

David Duchovny è il “ragazzo interrotto” di Carrie

Fra i ragazzi che Carrie frequenta prima di sposare Mr. Big troviamo David Duchovny alias Jeremy. Durante la sesta stagione della serie HBO, nell’episodio Ragazzo interrotto, il suo personaggio fa (quasi) innamorare l’alter ego di Sarah Jessica Parker, fino a quando non si scopre che Jeremy aveva qualche questione da risolvere… Favola finita, anche questa volta, per Carrie.

Jon Bon Jovi e Geri Hallywell

Mentre l’ex Spice Girls, vecchia conoscenza di Samantha, passeggia per le strade della città in bikini, il cantante Bon Jovi compare nei panni di Seth nella sala d’attesa del terapista di Carrie. Sta per scoccare la scintilla fra i due quando entrambi si rendono conto di essere in terapia per lo stesso motivo: un primo appuntamento non sarebbe affatto una buona idea.

Alanis Morissette e il bacio saffico

Durante Sex and the City 3 la protagonista sperimenta il suo primo bacio saffico, affrontando un argomento piuttosto tabù per l’epoca. Carrie è impegnata nel “gioco della bottiglia” con il suo fidanzato bisessuale e un gruppo di amici, quando finisce per baciare una ragazza. La cantante e musicista Alanis Morissette, per l’esattezza.

Doppietta per Justin Theroux

L’attore e regista statunitense non si risparmia e, prima di raggiungere la fama internazionale, partecipa in due occasioni allo show televisivo. Nella prima stagione Theroux è Jared, l’amico di Standford che Carrie sfrutta per fare ingelosire Mr. Big; in Sex and the City 2 riecco la star, questa volta nel ruolo di Vaughn Wysel, talentuoso scrittore che, però, lascia a desiderare fra le lenzuola.